Sağlık memurunun parmağını ısıran Cezayirli'nin 1 yıl hapsi istendi

Hayati ARIGAN / İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK çalışanlarına şiddet bu kez ambulans içinde kendisini pansuman yapan sağlık memuruna, yaralı tarafından gerçekleştirildi. Taksim'de bir gece kulübü korumaları tarafından dövülen Cezayirli Nour Elislam B., açılan kaşına pansuman yapan acil tıp teknikeri Nur S.'nin parmağını ısırdı. Eli kanlar içinde kalan sağlık memurunun şikayetçi olması üzerine Nour Elislam B., hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PARMAĞI DİŞLERİNİN ARASINDA KALDI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan Cezayirli Nour Elislam B.(23), 28 Ocak'ta bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Alkol alan Nour Elislam B., ikinci bir gece kulübüne daha girmek istedi. Kapıda korumaların mekana girmesine izin vermediği Nour Elislam B., taşkınlık yapmaya başladı. Korumalar tarafından dövülen Cezayirli, Taksim Gezi Parkı'na gitti. Sivil polisler ne olduğunu sorması üzerine Nour Elislam B., kavga ettiğini söyledi. Polis 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Ambulansa taşınan Nour Elislam B.'ye acil tıp teknikeri Nur S.(24) müdahale etti. Yaralının açılan kaşına pansuman yapan sağlık memuruna bir anda Nour Elislam B. saldırdı, parmağını sert bir şekilde ısırdı. Eli kanlar içinde kalan Nur S., acının etkisiyle yere yığılarak bayıldı. Darp raporu alan Nur S., parmağını ısıran Nour Elislam B.'den şikayetçi oldu.