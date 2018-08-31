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- SAĞLIK MEMURUNUN PARMAĞINI ISIRAN CEZAYİRLİ'NİN 1 YIL HAPSİ İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

Haber: Hayati ARIGAN / İSTANBUL, DHA Sağlık çalışanlarına şiddet bu kez ambulans içinde kendisini pansuman yapan sağlık memuruna, yaralı tarafından gerçekleştirildi.

Haber: Hayati ARIGAN / İSTANBUL, DHA
Sağlık çalışanlarına şiddet bu kez ambulans içinde kendisini pansuman yapan sağlık memuruna, yaralı tarafından gerçekleştirildi. Taksim'de bir gece kulübü korumaları tarafından dövülen Cezayirli Nour Elislam B., açılan kaşına pansuman yapan acil tıp teknikeri Nur S.'nin parmağını ısırdı. Eli kanlar içinde kalan sağlık memurunun şikayetçi olması üzerine Nour Elislam B., hakkında "Taksirle yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PARMAĞI DİŞLERİNİN ARASINDA KALDI
Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaşayan Cezayirli Nour Elislam B.(23), 28 Ocak'ta bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Alkol alan Nour Elislam B., ikinci bir gece kulübüne daha girmek istedi. Kapıda korumaların mekana girmesine izin vermediği Nour Elislam B., taşkınlık yapmaya başladı. Korumalar tarafından dövülen Cezayirli, Taksim Gezi Parkı'na gitti. Sivil polisler ne olduğunu sorması üzerine Nour Elislam B., kavga ettiğini söyledi. Polis 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Ambulansa taşınan Nour Elislam B.'ye acil tıp teknikeri Nur S.(24) müdahale etti. Yaralının açılan kaşına pansuman yapan sağlık memuruna bir anda Nour Elislam B. saldırdı, parmağını sert bir şekilde ısırdı. Eli kanlar içinde kalan Nur S., acının etkisiyle yere yığılarak bayıldı. Darp raporu alan Nur S., parmağını ısıran Nour Elislam B.'den şikayetçi oldu.

"GÖREVİMİ İFA EDİYORDUM"
Yaralıyı polis ekibiyle ambulans taşıdığını polise verdiği ifade de belirten Nur S., "Ambulansta agresif tavırlar sergiliyordu. Sol kaşı açık olduğundan pansuman yaparken bir anda sağ baş parmağımı ısırdı. Parmağıma baktığımda kanamayı görünce yere yığıldım. Görevimi ifa ettiğim sırada elimi ısıran kişiden şikayetçiyim" dedi.

"CANIM YANDIĞI İÇİN DİŞLERİMİ SIKTIM. ANCAK PARMAĞINI ISIRDIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM"
Taksim'de bir kulübe eğlenmek için gittiğini belirten Nour Elislam B. ise ifadesinde, "Kulüpten çıkıp yan tarafındaki kulübe girmek istedim. Kapıda bulunan görevli içeri giremeyeceğimi söyledi. Alkolün etkisiyle tartışma çıktı. Beni dövdüler. Gezi parkına gelerek sivil polislere durumu anlattım. Ambulans çağırdılar. Ambulansta görevli elimi kaşımın üstüne koyup bastırdı. Gözüm kapalı ve canım yandığı için dişlerimi sıktım. Ancak parmağını ısırdığımın farkında değilim. Kendisini kasten yaralamadım" diye konuştu.

BİR YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Cezayirli Nour Elislam B. hakkında 16 Temmuz'da "Taksirle yaralama" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. "Kasten yaralama" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cezayirli Elislam B.'nin fotoğrafı
-Nur S.'nin fotoğrafı

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