HABER

Sağlık merkezinde görevlilere saldırdı, biber gazı ile müdahale edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da psikiyatri hastası Hasan T.

Sağlık merkezinde görevlilere saldırdı, biber gazı ile müdahale edildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da psikiyatri hastası Hasan T. (24), muayene için gittiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde elindeki bıçakla güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Polisin, elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan T., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Kütahya’da çalıştığı ilaç dağıtım şirketinden bir süre önce çıkarıldığı ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hasan T., muayene olmak için gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde cebinden çıkardığı bıçakla güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis edildi.
BİBER GAZLI MÜDAHALE
Polis ekiplerinin elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan T., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen saldırgan, ambulansla Vefa Psikiyatri Hastanesi’ne götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, hastalar ve sağlık çalışanları büyük korku yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Sağlık merkezinde görevlilere saldırdı, biber gazı ile müdahale edildiSağlık merkezinde görevlilere saldırdı, biber gazı ile müdahale edildiSağlık merkezinde görevlilere saldırdı, biber gazı ile müdahale edildiSağlık merkezinde görevlilere saldırdı, biber gazı ile müdahale edildi

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
Arabanın cam suyu haznesine saklanan uyuşturucu Galya’ya takıldıArabanın cam suyu haznesine saklanan uyuşturucu Galya’ya takıldı
Eczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandıEczacı kalfası, reçetesiz hap satarken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.