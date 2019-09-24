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Sağlık merkezinde görevlilere saldırdı, biber gazı ile müdahale edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 21:39 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da psikiyatri hastası Hasan T.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da psikiyatri hastası Hasan T. (24), muayene için gittiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde elindeki bıçakla güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Polisin, elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan T., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Kütahya’da çalıştığı ilaç dağıtım şirketinden bir süre önce çıkarıldığı ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hasan T., muayene olmak için gittiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde cebinden çıkardığı bıçakla güvenlik görevlisi ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis edildi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polis ekiplerinin elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştığı Hasan T., biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen saldırgan, ambulansla Vefa Psikiyatri Hastanesi’ne götürüldü. Olayda yaralanan olmazken, hastalar ve sağlık çalışanları büyük korku yaşadı.

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