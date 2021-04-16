Sağlık Meslek Örgütlerinden "Tam Kapanma" Talebi

Başkent Ankara’da Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut’un okuduğu basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı iki haftalık “kısmi kapanma” kararıyla salgınla mücadele edilemeyeceği belirtilen açıklamada, “bilim dışı anlayış ürünü önlemler ile ölümlerin durdurulamayacağı ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı zor koşulların değişmeyeceği” ifade edildi.

Sağlık meslek örgütleri Perşembe günü Türkiye’de 81 ilde ortak basın açıklaması eylemi yaptı. Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği’nin ortak açıklamasında, hükümete “Yaşam hakkımız vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun” çağrısı yapıldı.

Türkiye’de sağlık meslek örgütleri, Corona virüsü salgınıyla mücadelede kısmen kapanma önlemlerini “yetersiz” olarak nitelendirerek, halka maliyet çıkarılmaksızın en az 14 gün çalışma hayatını durduracak “tam kapanma” talep etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1 Mart’tan bu yana uygulanan “kontrolsuz normalleşme” ile başarısız olunması nedeniyle ülke genelinde Corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “İktidar bir an önce gerekli tedbirleri almalı, çarkları durdurmalı, gerekli sosyal destekleri sağlamalıdır” dedi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan tablodaki her bir sayının bir insan yaşamını temsil ettiğini ve yaşamın kutsallığından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı da, salgında üçüncü yükseliş dönemine önlem alınmadığı için girildiğini ve 84 milyonun salgının sorumlusu değil, kurbanı olduğunu belirterek, “Yönetemiyorsunuz! Çekilin artık, biz yönetelim!” diye konuştu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ise katılımcılara dönerek “Salgının bu kadar kötü yönetilmesinde siz sorumlu musunuz?” diye sordu ve katılımcılar hep bir ağızdan “Hayır” yanıtı verdi. Böylece katılımcılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sorumluluk noktasında tüm halkı işaret eden hafta başındaki açıklamasına tepki gösterdi.