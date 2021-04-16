Sağlık Meslek Örgütlerinden "Tam Kapanma" Talebi

Türkiye’de sağlık meslek örgütleri, Corona virüsü salgınıyla mücadelede kısmen kapanma önlemlerini “yetersiz” olarak nitelendirerek, halka maliyet çıkarılmaksızın en az 14 gün çalışma hayatını durduracak “tam kapanma” talep etti.
Sağlık meslek örgütleri Perşembe günü Türkiye’de 81 ilde ortak basın açıklaması eylemi yaptı. Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği’nin ortak açıklamasında, hükümete “Yaşam hakkımız vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun” çağrısı yapıldı.
Başkent Ankara’da Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut’un okuduğu basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı iki haftalık “kısmi kapanma” kararıyla salgınla mücadele edilemeyeceği belirtilen açıklamada, “bilim dışı anlayış ürünü önlemler ile ölümlerin durdurulamayacağı ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı zor koşulların değişmeyeceği” ifade edildi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1 Mart’tan bu yana uygulanan “kontrolsuz normalleşme” ile başarısız olunması nedeniyle ülke genelinde Corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarında ciddi artış yaşandığını söyledi.
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “İktidar bir an önce gerekli tedbirleri almalı, çarkları durdurmalı, gerekli sosyal destekleri sağlamalıdır” dedi. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan tablodaki her bir sayının bir insan yaşamını temsil ettiğini ve yaşamın kutsallığından asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı da, salgında üçüncü yükseliş dönemine önlem alınmadığı için girildiğini ve 84 milyonun salgının sorumlusu değil, kurbanı olduğunu belirterek, “Yönetemiyorsunuz! Çekilin artık, biz yönetelim!” diye konuştu.
Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç ise katılımcılara dönerek “Salgının bu kadar kötü yönetilmesinde siz sorumlu musunuz?” diye sordu ve katılımcılar hep bir ağızdan “Hayır” yanıtı verdi. Böylece katılımcılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sorumluluk noktasında tüm halkı işaret eden hafta başındaki açıklamasına tepki gösterdi.
Sağlık Bakanlığı’ndan taleplerine yanıt alamadıklarını belirten Bulut ise, “Bugün buradayız çünkü duymama görmeme şansınız yok, bugün buradayız çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı, meslektaşlarımızın tükendiğine tanıklık etmeye tahammülümüz kalmadı” diyerek sağlık meslek örgütlerine kulak verilmesini istedi.
“Aşı umudu tacirliği yapılıyor, suç vatandaşlara atılıyor”
Sağlık meslek örgütlerince yapılan açıklamada, tüm uyarılarına rağmen “salgın yönetimi değil algı yönetimi” yapılmaya çalışıldığı belirtilerek, “Aşı umudu tacirliği yaparak insanları oyalıyorlar. Mızrak çuvala sığmayınca da ‘Maske, Mesafe, Hijyen’ tekerlemesiyle suçu vatandaşlara atıyorlar. Hastanelerimiz COVID-19 hastalarıyla doldu, yeni açılan servisler dahi ihtiyacı karşılamaya yetmiyor, yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece COVID-19 hastaları değil, COVID-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor, ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar” denildi.
“Çalışanlar kayba uğratılmadan 14 gün tam kapanma olmalı”
İktidara, “Sağlık Emek Örgütleri olarak iktidarı bir kere daha uyarıyoruz: Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri önlemediniz” suçlaması yöneltilen açıklamada, Corona virüsü salgınında kısmi kapanma yerine atılabilecek acil adım önerilerinde bulunuldu. Açıklamada, acil önlemler özetle şöyle sıralandı:
“- Pandemi ile mücadele, derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir.
- Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarıyla salgında ilk kaynağa ulaşılmalı, bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır.
- Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan; AVM, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal kapatılmalıdır. En az 14 gün, tercihen 28 gün zorunlu üretim alanları dışında çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeden çarklar durdurulmalıdır. Zorunlu üretim alanlarında çalışanlar için işyerine ulaşmada ve iş yerlerinde fiziksel önlemler alınmalı, dönüşümlü çalışma modelleri ile çalışma ortamlarında bulunan sayısı azaltılmalıdır.
- Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli ve yalnızca çok gerekli şartlarda olmalı, yurtdışı seyahatlerinde 14 gün karantina uygulanmalıdır.
- Aşılamada hedef toplumsal bağışıklık olmalıdır. Etkili bir aşılama programı uygulanmalıdır. Aşı temini ile ilgili süreç şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalı, toplumun önüne net bir aşı takvimi konulmalıdır.”
Meslek hastalığı talebi yinelendi
TTB’nin öncülüğündeki sağlık meslek örgütleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hali hazırda “illiyet bağı” aradığı ve dolayısıyla tüm sağlık çalışanları için geçerli olmayan meslek hastalığı hakkı talebini de yineledi. Corona virüsü rahatsızlığını illiyet bağı olmaksızın meslek hastalığı olarak tanıması için hükümete seslenildi.
Açıklamada, “Sağlık çalışanlarının mevcut pandeminin yükü yetmezmiş gibi iktidarın vurdumduymazlığıyla daha da tükendiği görülmelidir. COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi gibi basit bir adımın bile atılmaması halen bir ayıp olarak ortada durmaktadır. Halen atanmayı bekleyen ve KHK ile gerekçe gösterilmeden ihraç edilmiş tüm sağlık çalışanları hızla salgınla mücadelede yerlerini almalıdır. Sağlık çalışanları artık dinlenebilmelidir” ifadesini kullandı.
Ayrıca “Yaşamak yaşatmak istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, DİSK, KESK, TMMOB, TDB, Genel Sağlık-İş Sendikası, ASMMMO, Halkevleri, TKP, Sol Parti, EMEP, CHP ve HDP temsilcileri birer konuşma yaptı.
Bu basın açıklaması eylemi öncesinde TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı siyasi partilere ziyarette bulunarak, kendilerine destek olunması çağrısında bulunmuştu.