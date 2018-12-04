HABER

Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası! 3 mutemet tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 19:26 | Son Güncelleme

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek 6 yıl boyunca harcırah alıp, yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3 mutemet tutuklandı.

Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası! 3 mutemet tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K.'nin, kurumdan göreve giden personele ödeme yapılması için bankalara gönderdiği çok sayıda dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturmasını derinleştiren ekipler, 3 mutemedin kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek kurumdan yaklaşık 4 milyon liralık harcırah aldıklarını belirlendi.

Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan şüpheliler gözaltına alındı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K. bugün çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Muhasebe biriminde çalışan birtakım kişilerce haksız edinim yaptıkları iddiası ile 30 Ekim 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapıldığına değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Müdürlüğümüze yapılan başvuru üzerine Kurumumuzca anında inceleme başlatılmış; iddiaların ciddi olabileceği değerlendirilerek 13 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüzün talebi ve Valilik makamının onayı ile konu hakkında araştırma ve inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişin yapmış olduğu inceleme ve araştırma neticesinde muhasebe biriminde çalışan yetkili kişilerin ilgili bankaya elektronik posta yoluyla ilettikleri ve sadece kendilerine tanımlanmış şifre ile işlem yapabildikleri maaş listelerinde bazı şüpheli bulgulara ulaşılmıştır. İddiaların detaylı ve teknik açıdan incelenmesi ve suç unsuru taşıyıp taşımadığının araştırılması için 30 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüz tarafından kolluk kuvvetleri ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."

(DHA)

Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!Ev arkadaşını bıçaklayıp cesediyle ilişkiye girdi!
Şanlıurfa'da sağanak, su baskınlarına neden olduŞanlıurfa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Hırvatistan'da Orta Avrupa Girişimi ZirvesiHırvatistan'da Orta Avrupa Girişimi Zirvesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Yolsuzluk tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

Canlı yayında 'AK Parti adayları' diye isim isim açıkladı

Canlı yayında 'AK Parti adayları' diye isim isim açıkladı

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İlginizi Çekebilir

Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar!

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Acemi erlere yaptırdığı tartışmalara yol açtı!

Adalet Bakanı 'çok önemli bir karar aşamasındayız' dedi ve duyurdu: 70 puan barajını...

Adalet Bakanı 'çok önemli bir karar aşamasındayız' dedi ve...

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık vallahi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

NATO'dan flaş çağrı: Bu anlaşmayı korumak artık Rusya'ya düşmektedir

NATO'dan Rusya'ya flaş çağrı

Prof. Dr. Emiroğlu'nun 'Laiklik en büyük tehlike' sözlerine suç duyurusu

Skandal sözler: Laiklik en büyük tehlike!

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı

FLAŞ! Demirtaş ve Önder'in cezası onandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: 944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi!

944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi! İlk sırada...

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.