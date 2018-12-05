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Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 10:13 | Son Güncelleme

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü'nde kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek 6 yıl boyunca harcırah alıp, yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3 mutemet tutuklandı.

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü'nde kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek 6 yıl boyunca harcırah alıp, yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3 mutemet tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K.'nin, kurumdan göreve giden personele ödeme yapılması için bankalara gönderdiği çok sayıda dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturmasını derinleştiren ekipler, 3 mutemedin kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek kurumdan yaklaşık 4 milyon liralık harcırah aldıklarını belirlendi.

Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan şüpheliler gözaltına alındı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K. bugün çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Muhasebe biriminde çalışan birtakım kişilerce haksız edinim yaptıkları iddiası ile 30 Ekim 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapıldığına değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Müdürlüğümüze yapılan başvuru üzerine Kurumumuzca anında inceleme başlatılmış; iddiaların ciddi olabileceği değerlendirilerek 13 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüzün talebi ve Valilik makamının onayı ile konu hakkında araştırma ve inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişin yapmış olduğu inceleme ve araştırma neticesinde muhasebe biriminde çalışan yetkili kişilerin ilgili bankaya elektronik posta yoluyla ilettikleri ve sadece kendilerine tanımlanmış şifre ile işlem yapabildikleri maaş listelerinde bazı şüpheli bulgulara ulaşılmıştır. İddiaların detaylı ve teknik açıdan incelenmesi ve suç unsuru taşıyıp taşımadığının araştırılması için 30 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüz tarafından kolluk kuvvetleri ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."

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