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Sağlık Müdürlüğünden ‘Uyuz vakası’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:32 | Son Güncelleme

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü kent genelinde son bir aydır uyuz (scabies) vakalarında anlamlı bir artış görüldüğünü bildirerek, vatandaşların bu konuda gerekli tedbir ve tedavileri yaptırmaları gerektiğini bildirdi.İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özellikle bazı aile hekimlerine uyuz hastalığı nedeniyle fazla müracaat olduğu belirlendiğini belirterek, “Bu aile hekimlerimizin görev yaptığı mahallelerde Müdürlüğümüz halk sağlığı ekipleri tarafından vatandaşlarımıza uyuz hastalığından korunma ve tedavi yolları hakkında bilgilendirme yapılmakta; okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize detaylı bilgi verilmektedir.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü kent genelinde son bir aydır uyuz (scabies) vakalarında anlamlı bir artış görüldüğünü bildirerek, vatandaşların bu konuda gerekli tedbir ve tedavileri yaptırmaları gerektiğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özellikle bazı aile hekimlerine uyuz hastalığı nedeniyle fazla müracaat olduğu belirlendiğini belirterek, “Bu aile hekimlerimizin görev yaptığı mahallelerde Müdürlüğümüz halk sağlığı ekipleri tarafından vatandaşlarımıza uyuz hastalığından korunma ve tedavi yolları hakkında bilgilendirme yapılmakta; okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize detaylı bilgi verilmektedir. Uyuz hastalığından korunmanın ilk aşaması kişisel hijyene dikkat edilmesi ve başkalarına ait şahsi eşyaların (havlu, terlik vs) kullanılmamasıdır. Uyuz hastalığının en önemli belirtisi; parmak araları, el bileklerinin iç yüzü, koltuk altları, dirsekler ve kasıklarda şiddetli kaşıntıdır. Kişiye hekim tarafından teşhis konulduğunda aynı evde yaşayan herkes tedavi görmelidir. Giysiler, havlular ve çarşaflar en az 60 derecede yıkanıp ütülenmelidir. Yıkanamayacak eşyalar ağzı kapalı poşet içinde 3 gün bekletilmelidir. Zemin ve mobilyalar iyice temizlenmelidir. Bu ve benzeri önlemler alındığında ve hekimlerimizin verdiği ilaçlar kullanma talimatına uygun şekilde kullanıldığında tedavisi son derece kolay olan bu hastalığın yayılmaması için, toplu yaşanılan yerlerde temizlik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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