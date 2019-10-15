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Sağlık Müdürü Hülür: "İyi el yıkama hastalıklardan korur"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında "Bol su ve sabunla yapılan iyi bir el yıkama işlemi grip, nezle gibi birçok bulaşıcı hastalıktan korunmamızı sağlar" dedi.Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Sağlık Müdürü Hülür: "İyi el yıkama hastalıklardan korur"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü kapsamında "Bol su ve sabunla yapılan iyi bir el yıkama işlemi grip, nezle gibi birçok bulaşıcı hastalıktan korunmamızı sağlar" dedi.
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Hastalık yapan mikroorganizmaların kişiden kişiye en çok el yoluyla bulaştığını belirten Hülür, pek çok enfeksiyonun bulaşma ve yayılmasında en önemli taşıyıcı faktörün eller olduğunu söyledi. El yıkama alışkanlığının hem kişinin sağlığını hem toplum sağlığını korunmada son derece önemli olduğunu vurgulayan Hülür, "Bol su ve sabunla yapılan iyi bir el yıkama işlemi grip, nezle gibi birçok bulaşıcı hastalıktan korunmamızı sağlar. Yetişkinlik döneminde el yıkamanın bir alışkanlık olarak sürdürülmesinin yolu küçük yaşlardan itibaren çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılmasıdır. Çocuklarınıza gözlemci ve yönlendirici olmanız yeterlidir. El yıkama alışkanlığının kazandırılması sabır gerektiren bir süreçtir. Ellerimizi özellikle dişlerimizi fırçalamadan önce, yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra, hapşırdıktan ve öksürdükten sonra, çöplere dokunduktan sonra, dışarıdan eve girdikten sonra, kedi, köpek ve tüm diğer hayvanlarla temas ettikten sonra mutlaka yıkamalıyız. Ellerin en az 20 saniye boyunca ve mutlaka sabun kullanılarak yıkanmasına, ortak kullanım alanlarında sıvı sabunların tercih edilmesine, katı sabun kullanılacaksa da sabunun su birikmeyen bir kapta ve kullanıldıktan sonra köpüğü alınmış olarak bırakılmasına dikkat edilmelidir. El yıkama sırasında her iki avuç içi, dışı, parmak araları, başparmaklar, tırnaklar ve el bileğini de sıvazlayarak temizlenmeli, yıkama bittikten sonra iyice durulanarak temiz bir havluyla veya kağıt havluyla kurulanmalıdır" diye belirtti.

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