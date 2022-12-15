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Sağlık ocağı çalışma saatleri nedir? Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireylerin ikamet yerlerine en yakın veya kolayca ulaşabileceği yerlerde bulunan, kişiye özel koruyucu sağlık hizmetleri veren teşhis, tedavi ve rehabilite eden sağlık hizmetlerini sağlık ocakları verir. Sağlık ocakları da hastaneler kadar personele ekipman ve kaynağa sahiptir. Aile hekimleri de sağlık ocaklarında görev yapar. Sağlık ocaklarından faydalanmak isteyen kişiler sağlık ocağı çalışma saatleri içinde muayene ve tedaviye gidebilir. Peki, sağlık ocağı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sağlık ocağı çalışma saatleri nedir? Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Özellikle aile hekimini ziyaret edecek olan vatandaşlar sağlık ocağının çalışma saatlerini araştırır. Her vatandaşın kayıtlı olduğu ikamet adresine bağlı olarak hizmet alacağı sağlık ocağı belirlenir. Bireyler bağlı oldukları sağlık ocaklarına çalışma saatlerinde giderek işlemlerini halledebilir. Sağlık ocağı açılış ve kapanış saatlerini bilmek hizmetlerden yararlanabilmek için gereklidir.

Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor?

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ocağı çalışma saatleri her ilde aynıdır. Hafta içi her gün binlerce kişinin sağlık hizmetlerinden yararlandığı sağlık ocağı çalışma saatleri dâhilinde hasta kabulü yapar. Sağlık ocağı açılış saati hafta içi 08.00 olarak belirlenmiştir. Sağlık ocakları öğle aralarında çalışmazlar. Her gün 12.30’da öğle arasında olan sağlık ocağı mesaiye 13.30’da devam eder. Bazı illerde öğle arası 12.00 ila 13.00 aralığında yapılabilir.

Sağlık ocağı saat kaçta kapanıyor?

Pek çok sağlık hizmetinin verildiği sağlık ocağı çalışma saatleri dâhilinde hafta içi her gün sabit saatlerde hizmet verir. 08.00’da çalışmaya başlayan sağlık ocağı kapanış saati ise 17.00 olarak belirlenmiştir. Çalışma saatleri içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir. Öğle arasından önce ve sonra sağlık ocaklarında muayene ve tedavi işlemleri gerçekleştirilebilir. Sağlık ocağından sorunsuz bir hizmet almak için sağlık ocağı çalışma saatleri içerisinde ziyaret edilmedir.

Sağlık ocağı cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Sağlık ocağı çalışma saatleri dâhilinde hafta içi pazartesi ve cuma günleri arasında hizmet verir. Hafta sonu kapalı olan sağlık ocaklarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar hafta içi her gün gidebilir. Sağlık ocağı hafta sonu çalışma saatleri yoktur. Hafta sonlarında acil sağlık hizmetleri için hastanelerin acil servislerine başvurulabilir. Acil servis üzerinden muayene ve tedavi işlemleri başlatılarak gerekli durumlarda servislere yönlendirilir.

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