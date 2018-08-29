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SAĞLIK OCAĞINDA YILAN ALARMI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA Silivri'nin Büyükkılıçlı Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağına yılan girdiğini gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi.

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Silivri'nin Büyükkılıçlı Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağına yılan girdiğini gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sağlık ocağının depo olarak kullanılan eşyalarla dolu odasında yılan aradı. Uzun uğraşlar sonucunda yılan ortaya çıkmadı. Odadaki eşyalar itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından boşalttı. Yılanı bulmak için itfaiye ekiplerinin doğalgaz kutusununda da arama yaptı. Yılana dair hiç bir iz bulunmazken, tedbir amaçlı olarak sağlık ocağının diğer odalarında da arama yapıldı. Yılan bu odalarda da bulunamayınca itfaiye ekipleri sağlık ocağından ayrıldı.

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