Sağlık ocakları saat kaçta açılıp kaçta kapanır? Aile hekimliği (sağlık ocağı) mesai saatleri nedir?

Sağlık ocaklarında işlemler hızlı ve kolay bir şekilde yapılır. Bu yüzden vatandaşların sağlık problemlerinde ilk uğradığı yer aile hekimliğidir. Aile hekimliğine gidecek kişilerin yaptığı ilk araştırma sağlık ocağı saatleriyle ilgilidir ve bu konu büyük bir merak konusudur. Aile hekimliği hangi saatlerde açık, kaçta kapanır, işte cevaplar...

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri

Sağlık ocakları, bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolayca ulaşabilecekleri yerde olan; ilk başvuracakları, kişiye özel sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis veren yerlerdir. Sağlık ocağı saati ve faaliyet gösterilen saat aralığı vatandaşların merak konusudur. Sağlık ocakları saatleri genellikle 08.00 - 17.00 arasındadır. Öğle tatili ise 12.00 - 13.00 arasında yapılır. Sağlık ocağı saat uygulaması yaz kış saatleri olarak ayrım göstermez. Sağlık ocağı saatleri genellikle aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Ayrıca doktor çalışma saatleri de değişebilir. Her hekim, bakanlığın onayladığı saatlerde çalışır. Çalışma saatleri sağlık ocağının sınıfına göre değişir. Bazı doktorlar haftanın her günü gelmez veya esnek çalışma saatleri içinde çalışabilir. Ayrıca aile hekimi gezici sağlık hizmeti veriyor da olabilir. Gezici sağlık hizmeti, aile hekimi veya aile sağlığı elemanının uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim yerlerine giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetidir. Sağlık ocağına gideceğiniz gün aile hekiminiz esnek çalışma saatleri içinde olabilir veya gezici sağlık hizmeti veriyor olabilir. Bu yüzden bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından aile hekiminizin çalışma gün ve saatleri öğrenilmelidir. Böylece gittiğinizde boş yere beklememiş olursunuz.