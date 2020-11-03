Sağlık ocakları saat kaçta açılıp kaçta kapanır? Aile hekimliği (sağlık ocağı) mesai saatleri nedir?

Sağlık ocaklarında işlemler hızlı ve kolay bir şekilde yapılır. Bu yüzden vatandaşların sağlık problemlerinde ilk uğradığı yer aile hekimliğidir. Aile hekimliğine gidecek kişilerin yaptığı ilk araştırma sağlık ocağı saatleriyle ilgilidir ve bu konu büyük bir merak konusudur. Aile hekimliği hangi saatlerde açık, kaçta kapanır, işte cevaplar...
Sağlık ocakları, bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolayca ulaşabilecekleri yerde olan; ilk başvuracakları, kişiye özel sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis veren yerlerdir. Sağlık ocağı saati ve faaliyet gösterilen saat aralığı vatandaşların merak konusudur. Sağlık ocakları saatleri genellikle 08.00 - 17.00 arasındadır. Öğle tatili ise 12.00 - 13.00 arasında yapılır. Sağlık ocağı saat uygulaması yaz kış saatleri olarak ayrım göstermez. Sağlık ocağı saatleri genellikle aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Ayrıca doktor çalışma saatleri de değişebilir. Her hekim, bakanlığın onayladığı saatlerde çalışır. Çalışma saatleri sağlık ocağının sınıfına göre değişir. Bazı doktorlar haftanın her günü gelmez veya esnek çalışma saatleri içinde çalışabilir. Ayrıca aile hekimi gezici sağlık hizmeti veriyor da olabilir. Gezici sağlık hizmeti, aile hekimi veya aile sağlığı elemanının uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim yerlerine giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetidir. Sağlık ocağına gideceğiniz gün aile hekiminiz esnek çalışma saatleri içinde olabilir veya gezici sağlık hizmeti veriyor olabilir. Bu yüzden bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından aile hekiminizin çalışma gün ve saatleri öğrenilmelidir. Böylece gittiğinizde boş yere beklememiş olursunuz.
Sağlık ocakları ile ilgili bir diğer merak konusu ise çalışma günleridir. Hafta içi her gün açık olan sağlık ocakları cumartesi günleri de faaliyet gösterir. Pazar günleri sağlık ocakları kapalıdır. Pazar günü kapalı olduklarından dolayı acil rahatsızlıklarda hastanelerin acil servislerine başvurabilirsiniz. Sağlık ocakları, salgın hastalık tedbirleri kapsamında çalışma günlerinde veya saatlerinde bir değişiklik yapmaz. Hijyenik açıdan daha sıkı tedbirler alarak çalışma günlerinde ve saatlerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Sağlık ocakları dini bayramlarda ve resmi tatillerde hizmet vermez, kapalıdır.
Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yöneten, birlikte çalıştığı ekibi denetleyen, hizmet içi eğitimleri sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarını yaş, cinsiyet, hastalık, ırk ayrımı yapmadan, herkese kapsamlı ve devamlı olacak şekilde sağlık hizmeti sunmakla yükümlü kimsedir. Aile hekimi bakanlığın öngördüğü eğitimleri alarak tam gün olarak çalışır veya gezici sağlık hizmeti verir. Artık ülkemizde ve dünyada birçok işlem online olarak elektronik ortamda yapılır. Aile hekiminizi de elektronik ortamdan online olarak öğrenebilir, aile hekimi sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Hatta e-Nabız uygulaması üzerinden online olarak aile hekiminizi görüntüleyebilir; dilerseniz hekiminizi değiştirebilirsiniz.
Sağlık ocaklarında ihtiyacınıza göre birçok hizmet verilir. Bu yüzden mahallelerdeki ve ilçelerdeki sağlık ocakları sağlık problemlerinde ilk çözüm noktası olur.
Sağlık ocaklarından faydalanmak için herhangi bir sağlık sigortası bulunma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir sağlık sigortasına bağlı olan veya olmayan herkes sağlık ocaklarından ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Vatandaşlar kendi ikamet ettikleri bölgeden hizmet alabilirler. İkamet edilen ilden başka bir sağlık ocağından hizmet alınamaz fakat başka bir ildeki sağlık ocağına misafir olarak gidilebilir ve muayene olunabilir.