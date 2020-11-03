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Sağlık ocakları saat kaçta açılıp kaçta kapanır? Aile hekimliği (sağlık ocağı) mesai saatleri nedir?

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 10:55 | Son Güncelleme

Sağlık ocağına gidecek vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri sağlık ocağının çalışma saatleri hakkındadır. Sağlık ocağı saat kaçta açılıyor?, Sağlık ocağı hangi günler açık? Tüm sorularınızın cevapları sizlerle…

Sağlık ocakları saat kaçta açılıp kaçta kapanır? Aile hekimliği (sağlık ocağı) mesai saatleri nedir?

İçindekiler

  • Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri
  • Sağlık Ocağı Çalışma Günleri
  • Aile Hekimliği Nedir?
  • Aile Hekimleri Görev ve Sorumlulukları
  • Sağlık Ocaklarından Kimler Faydalanabilir?

Sağlık ocaklarında işlemler hızlı ve kolay bir şekilde yapılır. Bu yüzden vatandaşların sağlık problemlerinde ilk uğradığı yer aile hekimliğidir. Aile hekimliğine gidecek kişilerin yaptığı ilk araştırma sağlık ocağı saatleriyle ilgilidir ve bu konu büyük bir merak konusudur. Aile hekimliği hangi saatlerde açık, kaçta kapanır, işte cevaplar...

Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri

Sağlık ocakları, bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolayca ulaşabilecekleri yerde olan; ilk başvuracakları, kişiye özel sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis veren yerlerdir. Sağlık ocağı saati ve faaliyet gösterilen saat aralığı vatandaşların merak konusudur. Sağlık ocakları saatleri genellikle 08.00 - 17.00 arasındadır. Öğle tatili ise 12.00 - 13.00 arasında yapılır. Sağlık ocağı saat uygulaması yaz kış saatleri olarak ayrım göstermez. Sağlık ocağı saatleri genellikle aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde değişiklik gösterebilir. Ayrıca doktor çalışma saatleri de değişebilir. Her hekim, bakanlığın onayladığı saatlerde çalışır. Çalışma saatleri sağlık ocağının sınıfına göre değişir. Bazı doktorlar haftanın her günü gelmez veya esnek çalışma saatleri içinde çalışabilir. Ayrıca aile hekimi gezici sağlık hizmeti veriyor da olabilir. Gezici sağlık hizmeti, aile hekimi veya aile sağlığı elemanının uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim yerlerine giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetidir. Sağlık ocağına gideceğiniz gün aile hekiminiz esnek çalışma saatleri içinde olabilir veya gezici sağlık hizmeti veriyor olabilir. Bu yüzden bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından aile hekiminizin çalışma gün ve saatleri öğrenilmelidir. Böylece gittiğinizde boş yere beklememiş olursunuz.

Sağlık Ocağı Çalışma Günleri

Sağlık ocakları ile ilgili bir diğer merak konusu ise çalışma günleridir. Hafta içi her gün açık olan sağlık ocakları cumartesi günleri de faaliyet gösterir. Pazar günleri sağlık ocakları kapalıdır. Pazar günü kapalı olduklarından dolayı acil rahatsızlıklarda hastanelerin acil servislerine başvurabilirsiniz. Sağlık ocakları, salgın hastalık tedbirleri kapsamında çalışma günlerinde veya saatlerinde bir değişiklik yapmaz. Hijyenik açıdan daha sıkı tedbirler alarak çalışma günlerinde ve saatlerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Sağlık ocakları dini bayramlarda ve resmi tatillerde hizmet vermez, kapalıdır.

Aile Hekimliği Nedir?

Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yöneten, birlikte çalıştığı ekibi denetleyen, hizmet içi eğitimleri sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarını yaş, cinsiyet, hastalık, ırk ayrımı yapmadan, herkese kapsamlı ve devamlı olacak şekilde sağlık hizmeti sunmakla yükümlü kimsedir. Aile hekimi bakanlığın öngördüğü eğitimleri alarak tam gün olarak çalışır veya gezici sağlık hizmeti verir. Artık ülkemizde ve dünyada birçok işlem online olarak elektronik ortamda yapılır. Aile hekiminizi de elektronik ortamdan online olarak öğrenebilir, aile hekimi sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Hatta e-Nabız uygulaması üzerinden online olarak aile hekiminizi görüntüleyebilir; dilerseniz hekiminizi değiştirebilirsiniz.

Aile Hekimleri Görev ve Sorumlulukları

Sağlık ocaklarında ihtiyacınıza göre birçok hizmet verilir. Bu yüzden mahallelerdeki ve ilçelerdeki sağlık ocakları sağlık problemlerinde ilk çözüm noktası olur.

Sağlık ocaklarındaki hizmetler:

  • Sağlık ocaklarında muayene yapılabilir,
  • Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen (rutin olmayan) sağlık tarama ve aşılama hizmetleri yapılır.
  • Aile hekimi, kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, lohusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir. Sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması görevleri bulunur.
  • Evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verir, tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk eder, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirir. Gerektiğinde kişiyi gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapar.
  • Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete gibi belgeleri düzenler.

Sağlık ocaklarında verilen eğitim hizmetleri:

  • Sağlık konusunda eğitimler vererek halkı bilinçlendirir.
  • Güvenli cinsel ilişki danışmanlığı verir.
  • Aile planlamasında yardımcı olur. Sağlık ocakları birçok konuda vatandaşlara kolaylık sağlar. Yeni doğum yapan annelere emzirme ve anne sütü hakkında danışmanlık yapar. Çocuğun sağlık şartlarının da takibini yapar.
  • Her türlü sağlık konusunda yönlendirmeler ve danışmanlıklar yapılan sağlık ocaklarında genel beslenme danışmanlığı hizmeti de verilir.
  • Sağlık ocaklarında (kan ve idrar) laboratuvar tetkiklerinin istemi de yapılabilir. Eliza, biyokimyai hematoloji ve idrar örnek olarak gösterilebilir.
  • Sağlık ocaklarından rapor da alınır. Evlilik raporu ve askerlik raporu gibi raporların ihtiyacı durumunda da gidilmesi gereken yer sağlık ocaklarıdır.

Sağlık Ocaklarından Kimler Faydalanabilir?

Sağlık ocaklarından faydalanmak için herhangi bir sağlık sigortası bulunma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir sağlık sigortasına bağlı olan veya olmayan herkes sağlık ocaklarından ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Vatandaşlar kendi ikamet ettikleri bölgeden hizmet alabilirler. İkamet edilen ilden başka bir sağlık ocağından hizmet alınamaz fakat başka bir ildeki sağlık ocağına misafir olarak gidilebilir ve muayene olunabilir.

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