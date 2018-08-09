"Sağlık ön lisans programı mezunlarına olan talep arttı"

İSTANBUL, (DHA) - SON yılarda Türkiye'deki sağlık sektörünün hızlı bir değişim ve büyüme süreci içinde olduğuna dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Bender, "Yatırımların artması sağlık ön lisans programı mezunlarına olan talebi arttırdı. İki yıllık ön lisans mezunları sektördeki bu açığın kapanması adına yatırımcıların imdadına yetişti" dedi. Sağlık alanındaki mezunların kamuda ve özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bender, "Türkiye'de devletin sağlık yatırımlarına hız vermesi ve yabancı yatırımcıların sağlık sektörüne yoğun olarak yatırım yapması, sağlık alanındaki iki yıllık ön lisans programlarına olan ilgiyi artırdı. Bu büyüme ve gelişimi her geçen yıl daha iyi gözlemliyoruz. Bu durum, beraberinde sağlık çalışanlarına olan gereksinimi artırıyor. Hızla açılan yeni sağlık kuruluşları doktor ve hemşirelerin yanı sıra, iyi eğitim almış, mesleğine hakim olan sağlık teknikerleri arayışına girmektedir" diye konuştu.

"BU BÖLÜMLERDEN MEZUN OLANLAR İŞSİZ KALMIYOR" Prof. Dr. Ömer Bender, sağlık kuruluşlarının son yıllarda özellikle; bazı özel branşlara ilgi duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Son dönemde iki yılık ön lisans programları içerisinde; Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları, Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Odyometri, Optisyenlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı,Tıbbi Laboratuvar Teknikleri gibi programlar ön plana çıkıyor. Bizler de üniversite olarak bu branşlarda yoğunlaştırılmış bir müfredat uygulayarak klinik uygulamaimkanı, modern ve donanımlı klinik beceri laboratuvarlarımızda çeşitli simülatörler ve maketler üzerinde uygulama yapma olanağı sunuyoruz. Öğrencilerimizin mesleki uygulama yapabilmeleri için hem özel hemde kamu hastaneleri ile birçok anlaşmalara imza attık. Bu anlaşmalar sonucunda öğrencilerimize gerek İstanbul’da gerekse başka illerdeki hastanelerde staj ve uygulama yapma imkânı sağlıyoruz."

“ADAYLAR ÜNİVERSİTELERİ VE İMKÂNLARINI ARAŞTIRSIN” Aday öğrencilerin bugünlerde yoğun bir şekilde üniversite tercihleriyle ilgili çaba gösterdiklerine işaret eden, Prof. Dr. Ömer Bender şöyle konuştu: “Aday öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri araştırırken o üniversitenin paydaşlarını, staj ve iş bulma konusundaki yaklaşımlarını mutlaka araştırmalı. O üniversitenin kamu ve özel sektörle yaptığı kurumsal anlaşmaların olup olmadığını soruşturmalı. Bizler bu konuda aday öğrencilerimize geniş olanaklar sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların yanı sıra, çok sayıda özel sağlık kuruluşu, Kızılay gibi kurumlarla yaptığımız işbirliği sayesinde öğrencilerimizin hem staj, hem de iş ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Ayrıca eğitim müfredatımızı özel veya kamu sağlık kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler sayesinde onların ihtiyaçlarına yönelik olarak revize ediyor ve geliştiriyoruz. Böylece mezunlarımız sektöre katıldıklarında yeni teknoloji ve uygulamalara adaptasyon sorunu yaşamıyor."