HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Örgütlerinden Uyarı: “Bilanço Ağırlaşıyor”

Sağlık Örgütlerinden Uyarı: “Bilanço Ağırlaşıyor”

02.06.2020 17:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bulunan sağlık meslek örgütleri tarafından oluşturulan Diyarbakır Sağlık Platformu, normalleşme süreciyle birlikte vakaların yeniden arttığına dikkat çekti ve salgının bilançosunun ağırlaştığı uyarısı yaptı. Platformdan yapılan açıklamada tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekildi

Sağlık Örgütlerinden Uyarı: “Bilanço Ağırlaşıyor”

Diyarbakır’da bulunan sağlık meslek örgütleri tarafından oluşturulan Diyarbakır Sağlık Platformu, Corona virüsü salgınında bilançonun ağırlaştığı uyarısı yaptı. Platformdan yapılan açıklamada tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekildi.

Diyarbakır’da bünyesinde Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) gibi sivil toplum kuruluşlarını bulunduran Diyarbakır Sağlık Platformu, Corona virüsü salgınındaki son gelişmeleri paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

İnternet ortamında düzenlenen toplantıda ilk sözü alan Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, normalleşme süreciyle birlikte vakaların yeniden arttığına dikkat çekti. Demir, “Salgının ülkedeki boyutu hiç kimse tarafından bilinmemektedir ve salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşmakta, halen onlarca yurttaşımızı bu hastalık nedeniyle kaybetmekteyiz. 1 Haziran itibariyle Diyarbakır’da Covid-19 nedeni ile yatarak tedavi alan hastaların sayısı 200’ü geçmiş, pandeminin başlangıcından bugüne kadar Diyarbakır’da hastanelerde takip edilen en yüksek hasta sayısına ulaşılmıştır. İktidarın ekonomik kaygıları halkın sağlığının önüne geçmiş, ‘‘normalleşme’’ adı altında toplum bağışıklığı kararı verilmiştir, dolayısıyla salgın tehlikesi toplum sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir” dedi.

Uyarıların dikkate alınmadığını söyleyen Demir, normalleşme sürecinde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

- ‘‘Tüm uyarılara rağmen ilimizde de bunun öneminin yeterince anlaşılamadığı, günlük yaşam içerisinde bu kurallara dikkat edilmediği gözlemlenmektedir. İlimizde de COVİD-19 pozitif vakaların artışı göz önüne alındığında maske takılması,kKişisel hijyen kurallarına uyulması ve fiziksel mesafenin korunmasının pandemiyi önlemedeki rolünü bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.”

- ‘‘Ülkeyi yönetenlere sosyal devlet anlayışının salgının özel olarak mağdur ettiği bütün yurttaşları gözetmesini, asgari yaşam ihtiyaçları için maddi olarak desteklenmelerinin salgın ile mücadeledeki önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

- ‘‘Covid-19 testi pozitif gelen hastaların ve klinik, radyolojik olarak Covid-19 olduğundan şüphelenilen olası vakaların temasta olduğu kişilere ulaşımın sağlanması, bilgilendirme yapılması ve bu kişilerin teste tabi tutulması aksatılmadan devam edilmelidir.”

- ‘‘Bir kez daha tüm sürecin şeffaf bir biçimde koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğine ilişkin talebimizi yeniliyor, il düzeyinde var olan il pandemi kuruluna ve sürecin tüm planlanma aşamalarına sağlık platformunun temsilcileri de alınmasının gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

- ‘‘Hastalıkla en ön safta mücadele eden sağlıkçılar en büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Toplum sağlığını korumanın ancak sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıyla mümkün olabileceği unutulmadan sağlık çalışanlarının nitelikli ve eksiksiz kişisel koruyucu ekipmanları sağlanmalı, çalışma koşulları uygun bir biçimde düzenlenmelidir.”

- ‘‘Sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkı, mahpuslar için de en temel haktır. Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin de sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam haklarının korunması, tüm hukuk devletlerinde yasal güvence altındadır ve bu hakkın korunması için gerekli önlemlerin alınması devletlerin sorumluluğundadır. Cezaevine girmiş bir kişi alıkonulma nedeni ne olursa olsun, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam hakkından mahrum bırakılamayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

- ‘‘Hastalıkla en ön safta mücadele eden sağlıkçılar arasında yaratılan ek ödeme eşitsizliği giderilmeli, sağlık hizmet sunumunun bir ekip işi olduğu unutulmadan ek ödemelerde adalet sağlanmalıdır.”

- ‘‘Açık-kapalı tüm çalışma ve sosyal yaşam alanlarının yeniden açılma dönemine uygun, bilimsel rehberlerin önerileri doğrultusunda düzenlenmesi, gerekli planlamalarının devlet tarafından yapılması gerekir.”

- ‘‘Hala salgın tehlikesi devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü tarafından da ifade edildiği gibi Türkiye, salgında vaka artışı olan ilk 5 ülke arasında 3. sıradadır. 1. dalga henüz bitmeden yeni piklerle karşı karşıyayız. Salgın yönetimi ekonomik kaygılarla değil epidemiyolojik veriler doğrultusunda bilimsel yöntemlere uygun olmalıdır. Toplumun büyük bir kısmının yeni Corona virüsüne karşı duyarlı olduğunu unutmadan bulaştırıcılığı engelleyecek tedbirlere titizlikle uymalarının önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz.”

Demir, Diyarbakır’da 97 sağlık çalışanının enfekte olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha sonra söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya ise salgının yaygın olduğu Nisan ayında bile bu kadar fazla hasta olmadığını söyledi. Yerlikaya, “Normalleşme olduğu dönemde vakalar bu kadar arttı. Yaz aylarında hastalık yok olmayacak. Eylül, Ekim için kaygılıyız. Etkin tedavi ve aşı olmadığı için tehdit olmaya devam edecek. Çok fazla hastayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu hastalığı önlemek mümkünken kötü sonuçla karşılaşıp başa dönebiliriz. Toplumun yaşamını buna göre dizayn etmesinde yarar olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır’da hafta sonu Serap Güzeli mahallesinde bir kişide Corona virüsü tespit edilmesinin hemen ardından filyasyon ekiplerinin mahallede yaptığı çalışmada, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 54 kişide daha virüs tespit edildi. İncelemenin ardından karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Bağlar ilçesinde de 6 kişilik ailede virüs tespit edilmesi üzerine ailenin oturduğu 4 katlı apartman, karantinaya alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamışRezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış
Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz… Doğum yaptıktan 26 gün sonra tekrar doğurdu! Hem de ikiz…

En Çok Okunan Haberler

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

Bursa'da silahlı çatışma: 1 polis şehit

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu 'Talimat verdim' diyerek duyurdu!

İmamoğlu 'Talimat verdim' diyerek duyurdu!

Mardin’de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi

Tarihte kullanılan ilk para örneği

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı Kars'ta 'kayyum' sloganları

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlamış

Rezalet! Etek altı fotoğraflarını çekip Rus sitesinde yayınlamış

Caminin musluklarıyla, imamın bisikletini çaldılar

Caminin musluklarıyla, imamın bisikletini çaldılar

Yolcusunu darbeden taksicinin belgesi iptal edildi

Yolcusunu darbeden taksicinin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.