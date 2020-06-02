Sağlık Örgütlerinden Uyarı: “Bilanço Ağırlaşıyor”

İnternet ortamında düzenlenen toplantıda ilk sözü alan Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, normalleşme süreciyle birlikte vakaların yeniden arttığına dikkat çekti. Demir, “Salgının ülkedeki boyutu hiç kimse tarafından bilinmemektedir ve salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşmakta, halen onlarca yurttaşımızı bu hastalık nedeniyle kaybetmekteyiz. 1 Haziran itibariyle Diyarbakır’da Covid-19 nedeni ile yatarak tedavi alan hastaların sayısı 200’ü geçmiş, pandeminin başlangıcından bugüne kadar Diyarbakır’da hastanelerde takip edilen en yüksek hasta sayısına ulaşılmıştır. İktidarın ekonomik kaygıları halkın sağlığının önüne geçmiş, ‘‘normalleşme’’ adı altında toplum bağışıklığı kararı verilmiştir, dolayısıyla salgın tehlikesi toplum sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir” dedi.

Diyarbakır’da bulunan sağlık meslek örgütleri tarafından oluşturulan Diyarbakır Sağlık Platformu, Corona virüsü salgınında bilançonun ağırlaştığı uyarısı yaptı. Platformdan yapılan açıklamada tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekildi.

Uyarıların dikkate alınmadığını söyleyen Demir, normalleşme sürecinde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

- ‘‘Tüm uyarılara rağmen ilimizde de bunun öneminin yeterince anlaşılamadığı, günlük yaşam içerisinde bu kurallara dikkat edilmediği gözlemlenmektedir. İlimizde de COVİD-19 pozitif vakaların artışı göz önüne alındığında maske takılması,kKişisel hijyen kurallarına uyulması ve fiziksel mesafenin korunmasının pandemiyi önlemedeki rolünü bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.”

- ‘‘Ülkeyi yönetenlere sosyal devlet anlayışının salgının özel olarak mağdur ettiği bütün yurttaşları gözetmesini, asgari yaşam ihtiyaçları için maddi olarak desteklenmelerinin salgın ile mücadeledeki önemini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

- ‘‘Covid-19 testi pozitif gelen hastaların ve klinik, radyolojik olarak Covid-19 olduğundan şüphelenilen olası vakaların temasta olduğu kişilere ulaşımın sağlanması, bilgilendirme yapılması ve bu kişilerin teste tabi tutulması aksatılmadan devam edilmelidir.”

- ‘‘Bir kez daha tüm sürecin şeffaf bir biçimde koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğine ilişkin talebimizi yeniliyor, il düzeyinde var olan il pandemi kuruluna ve sürecin tüm planlanma aşamalarına sağlık platformunun temsilcileri de alınmasının gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”