Sağlık Örgütlerinden Uyarı: ’Diyarbakır Alarm Veriyor’

Diyarbakır’da bulunan sağlık meslek örgütleri tarafından oluşturulan Diyarbakır Sağlık Platformu, kentin salgın alanında alarm verdiğini söyledi. Platformdan yapılan açıklamada, tedbir alınmaması halinde bayramdan sonra Diyarbakır’ın İtalya ve İspanya gibi olabileceği ifade edildi. Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu, Corona virüsü salgınındaki son gelişmeleri paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. “Vaka sayısı Türkiye ortalamasının üstünde” Toplantıda ilk sözü alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Diyarbakır’daki hasta sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. Turan, “20-27 Temmuz itibarıyla yeni vaka insidansı (görülme sıklığı) Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüz binde 16,6 olup Türkiye ortalamasının (yüz binde 8.0) iki katından fazladır. Son günlerde paylaşılan yeni vakaların üçte birinin bölge illerine ait olduğu da izlenmektedir. Bölgede yeni vaka sayıları, hastaneye yatışı yapılan hasta sayıları ve yoğun bakımda yatan hasta sayıları artmaya devam etmektedir. 9 Haziran'da en az seviyeye inen vaka sayısı ilimizde ve bölgemizde logaritmik olarak artmaya devam ediyor” dedi.

Turan’a göre açıklanan vaka sayılarındaki azalmanın nedeni daha az test yapılması. Türkiye’deki vakaların üçte birinin bölgede olduğuna dikkat çeken Turan şöyle devam etti: "Türkiye genelinde salgın ile yaratılan başarı algısı gerçekliği ifade etmemektedir. Vaka sayılarındaki azalma test sayısındaki azalmanın bir yansımasıdır. Son günlerde test sayısında %22 azalmanın bir sonucu olarak vaka sayısında %23 azalma görülmüştür. Sağlık-emek-meslek örgütlerinin 'salgın tüm hızıyla devam ediyor' açıklamalarına rağmen iktidar salgının önlenmesine dair sorumluluklarından kaçarak tüm sorumluluğu topluma yüklemektedir. İlimiz hastanelerinde halen 600'ün üzerinde hasta hastanelerde yatarak, 100 e yakın hasta YBÜ tedavi görmektedir. Ulaşabildiğimiz kadarıyla ilimizde son 1 hafta içerisinde her gün ortalama 300'ün üzerinde PCR testi pozitif hasta saptanmaktadır. Bu rakam Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde pozitif olduğu ifade edilen tüm hasatlarının 1/3 ünü oluşturmaktadır."

Bayrama dikkat 21 maddelik bir uyarı listesi açıklayan Turan, yaklaşan bayrama dikkat çekti. Turan bayram öncesi ve bayram için şu uyarıları yaptı: "Bu süreçte hasta kişilerle karşılaşmamıza ve hastalığın yayılmasına neden olacak açık ya da kapalı mekanlarda sosyal ve kültürel faaliyetlerin (ev ziyaretleri, düğün, nikah, nişan, mevlit, piknik vb.) kısıtlanması-ertelenmesi, toplumsal hareketliliğin azaltılması kamu otoritesince sağlanmalıdır. Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi yerler de fiziksel mesafe kurallarına (en az 2 metre uzaklık) uygun düzenlenmelidir. Toplumsal kültürümüzün en önemlilerinden olan bayramlaşma bu bayramda da yapılmamalı, teknolojik iletişim kanallarını (telefon, SMS, WhatsApp) kullanarak bayramlaşma sağlanması için yurttaşlara iletişim desteği sağlanmalıdır. Kurban kesme ve dağıtımı hijyen kurallarına uygun, toplu bir araya gelişler önlenerek yapılmalıdır. “ “Diyarbakır alarm veriyor” Daha sonra söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya ise kentin alarm verdiğini söyledi. Bayramda uyarılara uyulmaması halinde kentin İtalya ve İspanya gibi olabileceğini savunan Yerlikaya, sağlık kuruluşlarının yeni bir dalgayı kaldıramayacağını ifade etti.