Sağlık Örgütlerinden Uzun Mesai Tepkisi

Ankara’da bir asistan hekimin nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, sağlık camiasının tepkisini çekti. Türkiye ile eş zamanlı olarak Diyarbakır’da açıklama yapan sağlık örgütleri nöbet sonrası mesaiye devam eden hekimlerin sorunlarına dikkat çekti.

Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu’nun üyeleri, Ankara’da nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden asistan hekim Rümeysa Berin Şen için toplandı. Platform üyeleri, Şen’in ölümünün ardından asistan hekimlerin uzun mesai saatlerine dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasından önce Şen için saygı duruşu yapıldı.

Açıklamada ilk sözü alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, Şen’in ölümünün kaza olmadığını savundu. Hekimlerim nöbet sonrası yorgun eve döndüklerini ifade eden Yerlikaya, “Rümeysa arkadaşımızın kazayla ölmediğini biliyoruz. Bunun bir cinayet olduğunu söylüyoruz.36 saat çalıştıktan sonra, 24 saat aralıksız çalıştıktan sonra yüzlerce hasta bakan, angarya işlerle başbaşa kalan meslektaşlarım, bu çalışma koşulları sonucunda her gün yorgun argın evine dönmek zorunda kalıyor” dedi.

Daha sonra söz alan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Genel Merkez Kadın Sekreteri Gönül Adıbelli uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi. Adıbelli, “Gerekli olan yerlere, gerekli olan mesajlarımızı defalarca iletmemize rağmen ne yazık ki halen bu konuda herhangi bir adım atılmamış ve biz halen ölmekteyiz” diye konuştu.

“80.hasta olmak ister misiniz?”

Asistan hekimler adına konuşan Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaşa, asistan hekimlerin aylık mesai süresinin 360 saati bulduğunu söyledi. Hastalara da seslenen Yaşa, “Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor? Bir devlet memuru ayda ortalama 168 saat mesai yaparken bir asistan hekimin mesai süresi 360 saati bulmaktadır. Asistan hekimler çoğu branşlarda 36 saate varan sürelerde çalışıyor. Hekimler uykusuz, yorgun geçen gecenin ardından polikliniklerde 100’e yakın hasta muayene ediyor, gözleri uykudan kapanmak üzereyken ameliyata giriyor. Hastalarımıza soruyoruz; 30 saattir çalışan asistan hekimin 80. hastası ya da ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz?” şeklinde konuştu.

Açıklamaya katılanlar bir süre alkış ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Asistan hekimler tepkili

Açıklamadan sonra VOA Türkçe’ye konuşan asistan hekimler çalışma saatlerinin fazlalığından şikayet etti. Anestezi Bölümü Asistan Hekimi Aysun Gezer, uzun çalışma saatlerinin risk yarattığına dikkat çekti. Gezer, uzun mesai nedeniyle günlük hayatlarının aksadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Bazı geceler nöbette hiç dinlenme vaktimiz olmuyor. Tüm gece ayakta kalıyoruz, kendi bölümüm için söyleyeyim, bazı geceler acil ameliyatlar bitmiyor ve tüm gece ayakta oluyorsunuz. Ertesi gün yine ameliyathanede devam ediyorsunuz. Yaptığımız iş riskli, hiç uyumadan pür dikkat tekrar ameliyata devam etmemiz isteniyor. Sıfır risk ile bizim için çok zor. Bütün bunlar içinde eğitimimiz aksıyor, sağlığımız bozulabiliyor, uyku düzenimiz bozuluyor.”

Genel Cerrahi Asistan Hekimi Hikmet Özesmer de otobüs şoförlerinin bile 4 saatten fazla çalışmadığını vurgulayarak, “36 saat uykusuzlukla, hayati riski olan bir hastayı ameliyata alıyorsunuz ve bu yaptığınız karşıdaki kişinin tamamen hayatını etkiliyor. Bir otobüs şoförü bile 4 saat, 5 saatten sonra otobüs kullanmazken, bizden, 30-36 saat uykusuz şekilde ameliyatlara girmemiz istenmesi biraz abesle iştigaldir. Maalesef ki bizimle birlikte çalışan hocalarımızın, aynı yoldan geçmelerine rağmen, anlayış göstermemeleri bizi üzüyor” dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hemşirelik yapan SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, tanık olduklarını VOA Türkçe’ye anlattı. Ok Orak, hekimlerin nöbet sonrası adaptasyon sorunu yaşadıklarını belirterek, “Ben de nöbet tuttum; 24 saatlik nöbetten sonra adaptasyon problemi yaşıyorsunuz, hayatla bağlantınız kesiliyor, sıkıntı yaşıyorsunuz. Üstüne bir de 8 saat mesaiye devam ediyor ve bir sonraki gün tekrar aynı şeyi yaşıyorlar. Ayda 10 gün bu şekilde çalışıyorlar, 1 günlük bir şey değil. Bu biriktikçe kronik yorgunluğa, konsantrasyon düşüklüğüne neden oluyor. Bu şekilde ameliyata girenler var, hata yapma olasılığı artıyor, kesinlikle çok büyük sıkıntılara neden oluyor” şeklinde konuştu.

