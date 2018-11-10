Sağlık personeli çalıştığı hastanede ölü bulundu

Ordu'da bir hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yapan kişi, çalıştığı hastanede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ulubey Devlet Hastanesinde görevli Gülfidan Temiz (38), dinlenmek üzere istirahat odasına gitti.
Kendisinden uzun süre haber alamayan ve odaya giren çalışma arkadaşları, Temiz'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Temiz'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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