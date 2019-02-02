Sağlık personeli cami tuvaletinde altın vuruş yaptı

Adana’da yaklaşık 10 gün önce nişanlanan sağlık personeli genç, evinin yakınında bulunan camide altın vuruş yaparak öldü. Şahsın 3 gündür kayıp olduğu cesedinin babası tarafından bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’ndeki Akıncılar Camii’nde meydana geldi. 3 gündür kayıp olarak aranan sağlık çalışanı Ahmet Oğuz Karaca, babası tarafından evinin yakınındaki cami tuvaletinde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, gencin yüksek dozda uyuşturucu madde alarak öldüğünü belirledi. Gencin yakınları cami önüne gelerek feryat ederken kardeşleri ise birbirlerine sarılarak ağladı.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Ahmet Oğuz’un sağlık personeli olduğu 10 gün önce nişanlandığı öğrenildi.



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