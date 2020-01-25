Sağlık personeli Emine Kuştepe, o anları anlattı:

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, "Çok şükür hepsi sağlıklı olarak çıktı. Deprem altındaki kişiler genelde iç kanama geçirebilir ve iç kanamaya bağlı sıvı kaybı gelişebilir. Amacım, çocukları ve yaşlı teyze dahil hepsini uyanık tutmak, sesini duyabildiğimizi en az hasarla çıkarabilmekti." dedi.

Kuştepe, yaptığı açıklamada, Adıyaman'da 112 Acil Servis'te acil tıp teknisyeni olarak çalıştığını, UMKE gönüllüsü olarak Elazığ'a geldiğini söyledi.

Bakanlıktan aldıkları ihbar üzerine 16 kişilik ekiple yola çıktıklarını anlatan Kuştepe, dün akşamdan bu yana deprem bölgesinde olduklarını, sabah nöbeti devraldığında enkazın başına yardım ekibi istendiğini belirtti.

Enkazın üzerine çıktığında Azize Çelik'in yakınının telefonu kendisine uzattığını ve onunla görüşmesini istediğini kaydeden Kuştepe, daha önce de irtibat kurdukları bir anne ile kızını enkazdan çıkardıklarını anımsattı.

Daha sonra Çelik ile irtibat kurulduğunu ifade eden Kuştepe, şöyle devam etti: