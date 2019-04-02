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Sağlık personeli karı-koca kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

Aksaray’da sağlık personeli karı-kocanın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı.

Sağlık personeli karı-koca kazada yaralandı

Aksaray’da sağlık personeli karı-kocanın bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. Kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolunun 13’üncü kilometresi Ağzıkarahan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Sadık D. (45) idaresindeki 50 AD 543 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. Kazada, Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık memuru olan sürücü ve yine aynı hastanede hemşire olan eşi Ebru Yasemin D. (45) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine yaralı karı-koca olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık personeli karı-koca kazada yaralandı

Sağlık personeli karı-koca kazada yaralandı

Sağlık personeli karı-koca kazada yaralandı

Sağlık personeli karı-koca kazada yaralandı

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