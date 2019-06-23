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Sağlık profesyonelleri İSÜ’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:03 | Son Güncelleme

AİLE sağlığı merkezi çalışanlarını bir araya toplamak ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla '1’nci Uluslararası İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi 'yapıldı.

İSTANBUL, (DHA)-AİLE sağlığı merkezi çalışanlarını bir araya toplamak ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla '1’nci Uluslararası İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi 'yapıldı. Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, “Bütün sağlık profesyonellerini bir araya toplayabilmek için 13’üncü İstanbul Aile Hekimliği Kongresi’ni, bir ilki gerçekleştirerek 1’inci İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi ile birleştirdik” dedi. Sağlık bilimleri alanında yer alan bilim insanlarını, görev yapanları ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla İstinye Üniversitesi, 1’nci Uluslararası İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi’ni düzenledi. ‘Sağlık Bilimleri Mezunlarının Katkılarıyla Sağlıklı Bir Yaşam’ temasıyla 21-22 Haziran’da üniversitenin Topkapı yerleşkesinde gerçekleştirilen kongre, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı’nın (TAHEV) 14 yıldır düzenlediği İstanbul Aile Hekimliği Kongresi ile birleştirildi. İnterdisipliner çalışmalar gerektiren bu alanda kongreye katılan hekimler, hem bilgilerini aktardı hem de çalışmaların iyileştirilmesi adına örnek vakalar üzerinden tartışmalara katıldı. Gerçekleşen kongre hakkında bilgi veren İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, “Türkiye Aile Hekimliği Vakfı’nın 14 yıldır devam ettirdiği birinci basamak hekimlerine ve çalışanlarına yönelik bilimsel etkinliğin, bu yıl itibariyle üniversitemizle birlikte yürütülmesini sağladık. Bu açıdan çok heyecanlı ve mutluyuz. Bütün sağlık profesyonellerini bir araya toplayabilmek için 13’üncü İstanbul Aile Hekimliği Kongresi’ni, bir ilki gerçekleştirerek 1’inci İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi ile birleştirdik” dedi. Aile sağlığı merkezlerindeki birinci basamakta sadece hekimlerin olmadığını belirten Prof. Dr. Tamer, “Evet aile hekimleri önemli bir görev üstleniyor ama aile sağlığı elemanları adı atında hemşireler, ebeler, sağlık teknisyenleri, fizyoterapistler, diyetisyenler gibi çok fazla sağlık profesyonelinin bir ekip halinde çalışması gerekiyor” diye konuştu. “GENÇ AMA BÜYÜK BİR TIP FAKÜLTEMİZ VAR” Tıp fakültesine çok değer verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Tamer, “Genç ama büyük bir fakülte. Sağlık Bilimleri Fakültesi de aynı büyüklükte. Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesi var. Onların bu alanda alabileceği görevleri ve gerçekleştirebilecekleri etkinlikleri göz ardı edemezdik. Biz bu etkinliği planladığımızda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Engin Ulukaya ve yine Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Çırak bu konuya kendi katkılarını sundu” dedi. “İNTERDİSİPLİNER BİR ÇALIŞMA GEREKTİRİYOR” “Bu kongre aslında sağlık bilimleri alanındaki interdisipliner çalışmanın bir göstergesi” diyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yasemin Çırak, şöyle konuştu: “Öğrencilere de bu internetdisipliner çalışma ortamını göstermek ve birlikte çalışabileceğimiz yeni yaklaşımlar veya projeler adına önemli bir organizasyon. Üniversitemiz MLP Care gibi ciddi bir hastane topluluğunu arkasında bulunduran, sağlık alanında da birçok konuya ön ayak olan bir kurum. Öğrenci yetiştirirken özellikle de bu erken müdahalenin çok önemli olduğu birinci basamakta, sağlık harcamalarının azaltılmasına destek olacak bir uygulama olmasına özen gösterdik.” Sağlık profesyonellerinin bilgilerini ve farkındalıklarını arttırmayı hedeflediklerini de ifade eden Doç. Dr. Çırak, Farklı disiplinlerden birçok üniversitenin bize dahil olduğunu görüyoruz. Sağlık bilimleri alanında çalışanların yaptığı yaklaşık 60’a yakın sözlü bildirimiz vardı. Çok keyifli ve bilgi dolu iki gün geçirdik. Organizasyonu, ilerleyen dönemlerde uluslararası boyutta devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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