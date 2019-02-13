Sağlık profesyonellerine özel eğitim başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi ile Amerika Kalp Vakfı iş birliğiyle 'Sağlık Profesyonelleri İçin Temel Yaşam Desteği' eğitimleri başlıyor.

Sağlık Profesyonelleri İçin Temel Yaşam Desteği’ (Basic Life Support-Bls) eğitimi hakkında açıklamalarda bulunan Amerika Kalp Vakfı Türkiye Onaylı Eğitim Merkezi Koordinatörü Dr. Erdem Yılmaz, eğitimlerin, becerilerin gelişimine ve daha çok hastanın hayata tutunmasını sağlayacağını söyledi.

"BECERİLER DE GELİŞİYOR"

Dünyada birçok çalışma yapıldığını ve elde edilen bilimsel veriler ışığında kısa zamanda ciddi değişikler meydana geldiğini belirten Dr. Erdem Yılmaz, “Sağlık profesyonellerinin belli aralıklarla bilgilerini ve becerilerini tazeleyebilmeleri için hazırladığımız Amerika Kalp Vakfı onaylı BLS kursu CPR ve OED’yi her yaş grubu için öğretiyor ve bir kişi veya ekip halinde müdahale senaryoları ile becerilerin de gelişmesine katkı sağlıyoruz” dedi.

“SAĞLIK PROFESYONELLERİNE ÖZEL”

Eğitimin sadece sağlık profesyonellerinin katılabileceği bir kurs olduğunu söyleyen Yılmaz, “Eğitimler altı saat sürüyor ve ideal katılımcı sayısı 24 ile sınırlandırılıyor. Eğitimin sonunda ise Amerika Kalp Vakfı tarafından AHA standartlarına göre yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara iki yıl geçerli AHA Sertifikası ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Katılım Sertifikası veriliyor” diye konuştu.