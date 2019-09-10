"Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı"

HAYATİ AKÇAY - Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, televizyon kanallarındaki sağlık programlarında çok dikkatli ve seçici olunması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyon kanallarında yayınlanan sağlık programlarının bazılarının amacına uygun yapıldığına ancak bazılarında birçok yanlış ve hatalı mesaj verildiğine dikkati çekti.

Programlarda isteyerek ya da istemeyerek bazı ilaçların gizli reklamının yapıldığını vurgulayan Ünlü, bu durumun önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istedi.

Ayrıca konusunda yetkin olmayan kişilerin ücret karşılığında programlara çıktığını söyleyen Ünlü, kendisine de zaman zaman benzer tekliflerin yapıldığını ancak bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Bu tarz sağlık programlarının kabul edilemeyeceğini ifade eden Ünlü, "Tarafsız bir program istiyorsanız, kişinin kendi reklamını veya birtakım ilaçların reklamını yapmamasını istiyorsanız, o zaman objektif olmalısınız. Burada çıkar ilişkisinden kaçınılması lazım." diye konuştu.