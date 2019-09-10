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"Sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü: - "Televizyonda milyonların izlediği programda mesaj veren doktor arkadaşlarımızın çok dikkatli olması lazım" - "Programı izleyen milyonların içerisinde eğitim düzeyi düşük insanlar olabiliyor. Onun için sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalı"

HAYATİ AKÇAY - Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, televizyon kanallarındaki sağlık programlarında çok dikkatli ve seçici olunması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyon kanallarında yayınlanan sağlık programlarının bazılarının amacına uygun yapıldığına ancak bazılarında birçok yanlış ve hatalı mesaj verildiğine dikkati çekti.

Programlarda isteyerek ya da istemeyerek bazı ilaçların gizli reklamının yapıldığını vurgulayan Ünlü, bu durumun önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istedi.

Ayrıca konusunda yetkin olmayan kişilerin ücret karşılığında programlara çıktığını söyleyen Ünlü, kendisine de zaman zaman benzer tekliflerin yapıldığını ancak bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Bu tarz sağlık programlarının kabul edilemeyeceğini ifade eden Ünlü, "Tarafsız bir program istiyorsanız, kişinin kendi reklamını veya birtakım ilaçların reklamını yapmamasını istiyorsanız, o zaman objektif olmalısınız. Burada çıkar ilişkisinden kaçınılması lazım." diye konuştu.

Ünlü, bir sağlık programı sonrasında bir arkadaşının annesinin yanlış anlaşılma sonucu şeker komasına girmesine şahitlik ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Televizyonda milyonların izlediği programda mesaj veren doktor arkadaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Programı izleyen milyonların içerisinde eğitim düzeyi düşük insanlar olabiliyor. Onun için sağlık programları çok dikkatli ve seçici olmalıdır. Burada verilen mesajlar çok net olmalı ve gerçekten de konusunun uzmanı kişiler bu konuları konuşmalıdır."

Meslektaşlarına tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Cihat Ünlü, sözlerini "Elbette bu işleri çıkar ilişkileri içerisinde yapmamak lazım. En önemlisi de kamuoyuna aktardıkları mesajlarını seçerek ve yanlış anlaşılmalara meydan vermeyecek şekilde, gerçekten de izah ederek, anlatarak söylemeleri gerekiyor." diye tamamladı.

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