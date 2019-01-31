Sağlık sektöründe iş kazaları, riskler ve alınması gereken önlemler konuşuldu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği (MİSGFED) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle 4'üncü Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenledi. Alanında uzman kişilerin katıldığı sempozyumda başta sağlık sektörü olmak üzere birçok sektörün iş sağlığı ve güvenliği ele alındı. 2 gün boyunca sürecek olan sempozyumda oturumlar halinde 'sağlık sektöründe meslek hastalıkları ve halk sağlığı', 'sağlık sektöründe karşılaşılan riskler, 'hastanelerde acil durum yönetimi' ve 'iş sağlığı güvenliği uygulamaları, 'afet ve acil durumlar yönetimi' konuları masaya yatırıldı.

"FARKINDALIK VE KÜLTÜR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İYYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan, "Bu sempozyumla farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Sağlık çalışanları büyük risk altında çalışıyorlar. Tabi bu risk hastanenin kapısında giren herkesi kapsıyor. Sempozyumda iş sağlığı ve güvenliği, yaralanma, bunların önlenmesi, alınması gereken önlemler, bu kültürün yaygınlaşması gibi konulara değinilecek. Ayrıca afet ve acil durumlar da masaya yatırılacak. Bu da sık rastlanan durumlardan. Burada iş bölümü çok önemli, istenmeyen olaylar olduğunda bilinçli bir şekilde müdahale edip kimsenin zarar görmemesini hedefleniyoruz. Bugün sempozyumda onlara yönelik uygulamalar da olacak" diye konuştu.

"SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMELİYİZ"

Marmara İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Başkanı Ceyhun Targın ise, "İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin önemli sıkıntıları var. Türkiye'deki çeşitli kurum ve kuruşlarla düzenlenen böyle etkinliklerle bu sıkıntıların önüne geçmeye çalışıyoruz. İş kazası olduğunda bunun hukuki sonuçlarının yansımalarını ortadan kaldırmak üzere özellikle Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği ile federasyon olarak ciddi çalışmalarımız var. Sağlıklı ve güvenlikli sadece iş değil yaşam ortamlarımızın oluşturulması için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.