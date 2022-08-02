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Sağlık sektöründeki korkunç tehlike: Milyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

02.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme ve gıda takviyeleri, neredeyse tüm sosyal medya platformlarında popüler bir tartışma konusu haline geldi. Bu günlerde, genellikle gerçek olamayacak kadar iyi görünen diyet programları hızla yayılmaya başladı. Kilo verme, fit görünme için anında uygulamaya konulan bu rejimler deneyenlere aslında imkansızı sunuyor. Gerçeklerle “sahte bilgiler” arasında ayrım yapmak kesinlikle zor olsa da ne arayacağınızı bilmek bunu çok daha kolaylaştırabilir.

Sağlık sektöründeki korkunç tehlike: Milyonları etkiliyor! Sadece biri güvenilir çıktı

Sosyal medyada hızla yayılan sağlık ve diyet bilgileri sağlığınızı kötü etkileyebilir. Tehlikeli bile olabilen kötü tavsiyeleri gerçeğinden ayırmak çok zor olabiliyor.

Yeni takviyeler ve diyetlerden temizlik, yemek tarifleri, egzersiz rutinleri ve "bir günde ne yerim" videolarına kadar gıda, sağlık ve beslenmeye her zamankinden daha fazla odaklanılıyor. Bir çalışma, 16 aylık bir süre boyunca yaklaşık 1,2 milyon tweet'i analiz etti ve diyet ve beslenme konusundaki söylemin büyük ölçüde sağlık dışı profesyonellerin egemenliğinde olduğunu ortaya çıkardı.

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SADECE BİRİ GÜVENİLİR ÇIKTI

Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan bir başka çalışma, Birleşik Krallık'taki en popüler dokuz kilo verme etkileyicisinden yalnızca birinin güvenilir, inandırıcı beslenme önerileri sağladığını buldu. Sonuçlar endişe verici olsa da doğru bilgilerin hayat kurtarıcı olduğu da bir gerçek. Özellikle ne arayacağınızdan ve nelerden kaçınacağınızdan emin değilseniz, hangi kaynakların güvenilir ve güvenilir olduğunu belirlemek zor olabilir.

CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR

Bazı hikayeler, gönderiler veya videolar yeterince masum görünse de, sosyal medyada ortaya çıkan birçok diyet ve takviyenin ciddi sonuçları olabilir.

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Uzmanlar; Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmayan ve karaciğer toksisitesi de dahil olmak üzere birçok ciddi yan etkiyle bağlantılı olan ilacı yasa dışı olarak satan onlarca sosyal medya hesabına herhangi bir işlem yapılmadı.

Sağlık, zindelik ve beslenme alanlarında giderek daha fazla söylenti oluşmaya başladı. Bilgilerinizi güvenilir kaynaklardan aldığınızdan emin olun, kaynağından emin olmadığınız içerikten kaçının ve gerçek olamayacak kadar iyi görünen kısıtlayıcı diyetlerden veya ürünlerden kaçının.

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Anahtar Kelimeler:
beslenme
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