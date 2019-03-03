Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulu

Sağlık-Sen Genel Başkanlığa Semih Durmuş seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulda mevcut genel başkan Metin Memiş ile genel başkan vekili Semih Durmuş aday oldu.

170 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Semih Durmuş, yaptığı konuşmada, "Sağlık-Sen'i kazanım sendikacılığının markası yapacağız. Önümüzdeki dört yılda, birliğimizi, birlikteliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirir, kuvvetlendiririz. Ortak akılla karar verme hasletimizi geliştiririz. Çatışmanın değil dayanışmanın zemini güçlenir. Güzel ahlak, sendikanın ve sendikacılığın temeli kabul edilir." dedi.

