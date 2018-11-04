Sağlık-Sen Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu

EDİRNE (AA) - Sağlık-Sen Edirne Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, bir otelde düzenlenen genel kurulda, sendikalarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sendikacılığı "çağı kurtaran, ülkeyi yeniden inşa edecek erdemler hareketi" olarak gördüklerini ifade eden Memiş, önceliklerinin ülkenin ve milletin menfaati ile çocuklarına onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi olduğunu anlattı.
Bir milyon üyesiyle Türkiye'nin geleceğine en büyük katkıyı koyan sivil toplum örgütü olduklarını anlatan Memiş, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'ye hizmet etmenin onurunu ve gururunu sizlerle beraber yaşıyoruz. Sizler sayesinde, bu ülkenin en zor dönemlerinde Memur-Sen inisiyatif aldı, Sağlık-Sen inisiyatif aldı, elini taşın altına koydu. Her zaman milletin ve mazlumun yanından yer aldı. Birileri sendikacılığı yanlış anlatırken, birileri sendikacılığı kaldırım taşlarını sökerek devletin malına zarar verip hak elde etmek gibi gösterirken, sizler millet adına sendikacılığın nasıl yapılacağını gösterdiniz. Ben yüreğinize, emeğinize, ülkenize ve milletimize sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum."
Memiş, sağlık çalışanlarının, davasına, ülkesine ve geleceklerine sahip çıktıklarını ifade ederek, başörtü sorunu, öğrenciler için büyük sorun olan katsayı sorununun çözülmesinde ve en son 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin engellenmesinde bunun örneklerini gördüklerini anlattı.
Edirne Sağlık-Sen Başkanı Erhan Turhan ise sendikacılığın fedakarlık ve özveri isteyen bir görev olduğunu belirterek, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.
Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimlerde Erhan Turhan yeniden Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı seçildi.
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