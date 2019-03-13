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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "14 Mart sağlık çalışanları açısından gerçek bir bayram havasında geçmeli"

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2019 12:00 | Son Güncelleme

Sağlık Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, "14 Mart’ın sağlık çalışanları açısından gerçek bir bayram havasında geçmesi için çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak adımlar mutlaka atılmalıdır" dedi.Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat fedakarca görev yaptıklarını ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, özellikle döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizliklerin çalışanların iş motivasyonunu olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "14 Mart sağlık çalışanları açısından gerçek bir bayram havasında geçmeli"

Sağlık Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, "14 Mart’ın sağlık çalışanları açısından gerçek bir bayram havasında geçmesi için çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak adımlar mutlaka atılmalıdır" dedi.
Sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat fedakarca görev yaptıklarını ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, özellikle döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizliklerin çalışanların iş motivasyonunu olumsuz etkilediğini kaydetti. Döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini belirten Durmuş, unvanları, eğitimi ve hizmet yılı aynı olan sağlık çalışanlarının farklı hastanelerde çalıştığı için aynı döner sermaye ücreti alamamasının önemli bir adaletsizlik olduğunu vurguladı. Sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen sorunları olduğunu anlatan Durmuş, çalışanların bir an önce beklediği konulardan olan 3600 ek göstergenin bir takvime bağlanarak bütün sağlık çalışanlarına verilmesi, fiili hizmet süresi zammının bütün sağlık çalışanlarını kapsaması, icap nöbet ücreti sorunun çözülmesi, malpraktis uygulamalarının yeniden düzenlenmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi konularında ciddi adımlar atılmasını beklediklerini söyledi.
Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu belirten Durmuş, Sağlık Bakanlığının bütün sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu gözetmesi gerektiğini ifade ederek, “Bizler sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. 14 Mart’ın sağlık çalışanları açısından gerçek bir bayram havasında geçmesi için çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak adımlar mutlaka atılmalıdır” dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş:

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