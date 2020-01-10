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  4. Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: “İş ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesinde büyük bir sorumluluğumuz var”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: “İş ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesinde büyük bir sorumluluğumuz var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:13 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu İstişare Toplantısı’nda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sendika olarak önemsediğimiz bu ülkeye ve bu ülkenin kadınına bir katkımız olacak ise sağlıktaki istihdamın arttırılması, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesi noktasında çok büyük bir sorumluluğumuz var” dedi.Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu İstişare Toplantısı yapıldı.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu İstişare Toplantısı’nda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sendika olarak önemsediğimiz bu ülkeye ve bu ülkenin kadınına bir katkımız olacak ise sağlıktaki istihdamın arttırılması, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesi noktasında çok büyük bir sorumluluğumuz var” dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu İstişare Toplantısı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası toplantının açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hemşire ve sağlık çalışanının kendi işinin dışında birçok farklı görev yaptığını belirterek, “Sağlık çalışanlarımız özellikle kadın çalışanlarımız kendi işinin dışında doktorun da ve tıbbi sekreterin de görevini yapmaktadır. Kadın iş yerinde gerçekten fedakar ve cefakar bir çalışandır. Evinde eşine eştir, çocuğuna annedir, çocuğuna öğretmendir, evin içişleri bakanıdır ve hiç gözükmeyen, hiç söylenmeyen annesi ve babası vardır. Artık yaşı ilerlemiştir aynı zamanda ona da bakandır. Bir insanın ve bir kadının yapabileceğinden çok fazlasını Türkiye’de özellikle sağlık çalışanları yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız ne yazık ki Türkiye’de kadın hakları savunucusu olan derneklerin hiçbir zaman da dikkatini çekmeyi başaramamışlardır. Bizim sendika olarak önemsediğimiz bu ülkeye ve bu ülkenin kadınına bir katkımız olacak ise sağlıktaki istihdamın artırılması, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale getirilmesi noktasında çok büyük bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.
Durmuş, konuşmasının ardından toplantıya katılan sağlık çalışanlarının sorularını tek tek cevaplayarak not aldı. Toplantı, katılımcılara plaket verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.
Toplantıya, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürü Rıfai Yıldırım, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensraioğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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