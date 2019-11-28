HABER

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sendika üyeleri ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 22:57 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ağrı’da, Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile akşam yemeği programında bir araya geldi.Özel bir restoranda düzenlenen programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’un yanı sıra, Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ağrı’da, Ağrı Sağlık-Sen Şubesi üyeleri ile akşam yemeği programında bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen programa Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş’un yanı sıra, Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, yemek öncesi yaptığı konuşmasında, üyelere sendika çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler aktardı. Durmuş, yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, çalışanların haklarının korunmasında iyi bir strateji belirlediklerini ifade ederek, görüşmelerde talep sayılarını azalttıklarını ancak, maddelerin kapsamlarını genişlettiklerini söyledi. Konuşmasında sorunların çözümü konusunda bürokratik görüşmeler yürüttüklerini ve Türkiye’de siyasi istikrar kadar bürokratik istikrarın da önemli olduğunu belirten Durmuş, idari kadrolarda sık sık yapılan değişikliklerin doğru olmadığını kaydetti.

Durmuş, sendika olarak kendilerini eleştiren Kamu-Sen’e ilişkin, "Kamu-Sen zaman zaman bizleri, arka bahçe olarak, sarı sendika olarak eleştirmektedir. Hakkımızda konuşmaktadır. Eğer bugün Memur-Sen’in yaptığı sendikal mücadeleyi Türkiye’de birileri eleştirecekse, bunu eleştirme hakkı en son düşecek kurum, Kamu-Sen’dir. Çünkü Kamu-Sen’in geçmişi bu noktada kirlidir. Onların genel başkanları siyasetin isteği ve iradesi ile atanmaktadır. Onların genel başkanları 2012 yılında bir siyasi parti istemediği için görevinden alınmıştır. Onların genel başkanları 2018 yılında siyasi parti istemediği için aday olamamıştır. Kendi genel başkanlarına sahip çıkamayan teşkilat, kamu çalışanlarının haklarına sahip çıkamaz. Onun için biz sendikal mücadeleyi yaparken, bir yerlere bağlı ve bağımlı sendikacılık yapmıyoruz. Sadece üyelerimizin iradesine ve sözüne göre hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından, program plaket takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
Otomobille polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldıOtomobille polisi yaralayan alkollü sürücü serbest bırakıldı
Diş apsesinden ölüm iddiasına tutuklamaDiş apsesinden ölüm iddiasına tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Dilencinin üzerinden çıkanlar dudak uçuklattı

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Cinsel istismarla aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Çocuk istismarından aranan zanlı güzellik merkezinde yakalandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Macron'a yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.