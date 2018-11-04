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Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş: Sağlıkta şiddete kesin tutuklama geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye'de son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanının sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ederek, "Bu kanun düzenlemesiyle birlikte tutuklu yargılama eğer meclisten geçerse kesin olacak.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye'de son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanının sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ederek, "Bu kanun düzenlemesiyle birlikte tutuklu yargılama eğer meclisten geçerse kesin olacak. Biz tutuklu yargılamanın ve cezaların arttırılmasının şiddetin önlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Edirne Şubesi'nin 3'ncü olağan genel kurul toplantısına katıldı. Bir otelin salonundaki toplantıda sendikanın çalışmaları hakkında bilgi veren Memiş, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin sorulması üzerine konuşan Memiş, yeni kanun düzenlemesinde şiddet uygulayanlara 'kesin' tutuklama verileceğini söyledi. Kanunun Sağlık Komisyonu'nda görüşüldüğünü ve önümüzdeki hafta meclis genel kurulundan çıkmasını beklediklerini ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Türkiye'de sağlık alanında şiddet ciddi bir sorun olmaya başladı. Bu ülkede hasta memnuniyet oranı yüzde 36'lardan 76'lara çıktığı bir dönemde vatandaşın sağlığa erişimi 2.3'lerden, 8.3'lere çıktığı bir dönemde fiziki şiddetin artmış olması çok düşündürücü. Bu anlamda yetkili sendika olarak 2011 yılında Sağlık Bakanlığı ile 'emeğe saygı, şiddete sıfır tolerans' kampanyası başlatmıştık. Şiddet kayıt altına alınmaya başladı, güvenlik tedbirleri arttırıldı, hukuki destek verildi. Ama doktor Ersin Arslan'ın öldürülmesiyle birlikte de mecliste kurulan komisyonda bizimde önerimizle şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması ile ilgili düzenleme yapılmıştı. Ancak savcılarımız hukuki boşluk nedeniyle tutuklama yapmıyorlardı. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan bir kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor. Bunun caydırıcılığı yok. Şimdi bununla ilgili mecliste yeni bir düzenleme var. Bu kanun düzenlemesiyle birlikte tutuklu yargılama eğer meclisten geçerse kesin olacak. Biz tutuklu yargılamanın ve cezaların arttırılmasının şiddetin önlenmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddete yönelik tutuklama konusu şuanda meclis gündeminde. Genel kurul yoğunluğunu bilemiyoruz ama bu konu sanıyorum, önümüzdeki hafta gelecek. Konu ihtisas komisyonu olan Sağlık Komisyonunda geçen hafta görüşmesi yapıldı, Pazartesi de devam edecek. Önümüzdeki hafta bu düzenlemenin çıkacağını düşünüyoruz" dedi. '5 YILDA 60 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDET GÖRDÜ' Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye'de son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını belirterek, İngiltere'de uygulamasını örnek gösterdi. Memiş, "Son 5 yılda baktığımız zaman 60 bin şiddet vakası yaşanmış, bunların 48 bin kadar sözel şiddet, 12 bin kadarı da fiili şiddet yani ciddi bir oran aslında. Şuan ki durumda da bir azalma söz konusu değil. Tabii şiddet toplumsal anlamda artmaya başladı ama sağlıkta bu daha fazla. Biz bu cezaların tek başına yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Sağlık çalışına şiddet uygulayan bir kişi en azından 6 aylık süre zarfında sağlık giderlerini cebinden karşılasın. Sağlık hizmeti almasın demiyoruz ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yapılacak bir düzenleme ile birlikte sağlık çalışanına el kaldıran, şiddet uygulamayan bir kişi sağlık giderlerini kendisi karşılasın. Bunun yanında İngiltere'de uygulanan bir model var. Şiddet uygulayan kişi kayıt altına alınıyor ve ülkenin neresine giderse gitsin. Bu kişi 'şiddet uygulamıştır' ibaresi çıkıyor. O kişi kolluk kuvvetlerinin nezaretinde tedavi ile muayene olmak zorunda kalıyor. Bu anlamdaki düzenlemelerde yapılırsa, şiddete sıfır tolerans noktasında önemli adımlar olur" şeklinde konuştu.

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