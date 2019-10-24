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Sağlık-Sen Şube Başkanı Demirci: Promosyon rekoru kırdık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Sağlık Müdürlüğü'nün il genelindeki 8 bin 700 sağlık çalışanının 5 yıl için yapılan banka maaş promosyonu ihalesini 5 bin 820 lira ile Ziraat Bankası kazandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Sağlık Müdürlüğü'nün il genelindeki 8 bin 700 sağlık çalışanının 5 yıl için yapılan banka maaş promosyonu ihalesini 5 bin 820 lira ile Ziraat Bankası kazandı. Sağlık-Sen Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, "Diğer illerin çalışan sayısıyla kıyasladığımız zaman en az sağlık çalışanıyla en yüksek promosyonu alarak rekor kırdık" dedi.
Maaş promosyonu ihalesi, İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İhaleyi en yüksek teklif olan 5 bin 820 lira ile Ziraat Bankası aldı. Buna göre, kent genelindeki sağlık çalışanlarının maaş ödemesi, 5 yıl süreyle Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Bunun karşılığında banka tarafından her bir sağlık çalışanına, 5 bin 820 lira maaş promosyonu peşin ödenecek. İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, ihalenin tüm sağlık çalışanları için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
İhaleye yetkili sendika temsilcisi olarak katılan Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci de kazanılan promosyonun rekor olduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürü Öksüz ile ihaleye katılan tüm bankaların temsilcilerine teşekkür eden Demirci, şöyle konuştu:
"Diğer illerin çalışan sayısıyla kıyasladığımız zaman çalışan sayısına oranla en yüksek promosyonu alarak rekor kırdık. 5 yıllık süreç için 5 bin 820 liranın üzerinde promosyon alan şubelerimiz oldu. Örneğin; Samsun 12 bin sağlık çalışanı için 6 bin 50 lira, Antalya 16 bin çalışan için 6 bin 120 lira promosyon alırken biz 8 bin 700 çalışan için 5 bin 820 lira alacağız. Yani en az sağlık çalışanıyla en yüksek promosyonu alarak rekor kırdık. Ayrıca bu 5 yıllık süre içerisinde sağlık çalışanı tayini çıkıp şehirden ayrıldığı zaman promosyonun tamamını da ya da geri kalan kısmını iade etmeyecek. Başka bir ilden şehrimize tayinle gelen sağlık çalışanı da bundan yararlanabilecek. Örneğin; şehrimize geldiğinde anlaşmanın bitmesine 50 ay kaldıysa bu 50 aylık promosyon hesaplanıp kendisine ödenecek. Bu ihalenin sağlık çalışanlarımız için iyi bir kazanım olduğuna inanıyoruz."

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