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Sağlık-Sen taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti.Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti.

Sağlık-Sen taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti. Memiş, lisans tamamlama, ek ödeme sistemindeki adaletsizlik, 3600 ek gösterge ve yıpranma payı hakkı başta olmak üzere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Sağlıkta lisans tamamlamanın Sağlık-Sen’in kazanımı olduğunu belirten Genel Başkan Memiş, bu taleplerinin Cumhurbaşkanının oluruyla yasa ile elde edildiğini belirtti. Şimdiye kadar lisans tamamlama hakkından 120 bin sağlık çalışanının yaralandığını belirten Memiş, aynı durumda olan ancak 2014 sonrası ön lisans mezunu oldukları için bu haktan yararlanamayan 50 bin sağlık çalışanı için de düzenleme gerektiğini dile getirdi. 3600 ek gösterge konusuna da değinen Memiş, ek göstergede yapılacak artışın sağlık ve sosyal hizmet alanında tüm branşları kapsamasının hakkaniyet açısından önem arz ettiğini, ön lisans ve orta öğretim mezunu çalışanların ek göstergelerinde de düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

"Yıpranma payı, 5 yıla bir yıl olarak düzeltilmeli"
Sağlık çalışanlarına verilen yıpranma payı hakkı konusunda da konuşan Memiş, yıpranma payıyla ilgili 5 yıla 1 yıl şeklinde düzeltilmesi, tüm sağlık çalışanlarını kapsaması ve uzun yıllar yıpratıcı bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarını da geriye dönük verilmesi gerektiğini ifade etti. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının kadrosuna geçirilmesi taleplerini de Fuat Oktay’a ileten Memiş, fiilen memur olduğu halde kadrosu halen yardımcı hizmetler sınıfında bulunan binlerce çalışanın memur kadrosuna geçirilmeyi beklediğini ifade etti.
Değişik statülerde sözleşmeli olarak kamuda görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının kadro talebini de dile getiren Memiş, sözleşmeli çalışanların tayin haklarında ve özlük haklarında da iyileştirmeler yapılması gerektiğini aktardı. Son olarak döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizliğe değinen Memiş, "Dağıtılabilir döner sermayenin artırılmaması, kurumların döner sermaye bütçesine ek giderler yüklemesi çalışanlarımızın hak ettikleri döner sermayeyi almasına engel olmaktadır. Ne yazık ki sağlık çalışanları sabit ek ödemenin dışında döner sermayeden pay alamamaktadır. Ek ödeme sisteminin hakkaniyetli bir şekilde ele alınmalı, 7/24 çalışan sağlık çalışanlarının iş yoğunluğuna ve yıpranmasına uygun bir şekilde adil bir ek ödeme düzenlemesi getirilmelidir" dedi.
Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını önemsediklerini ve Sağlık-Sen’in taleplerini değerlendireceklerini kaydetti.

Sağlık-Sen taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletti

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