Sağlık-Sen taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret ederek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorun ve taleplerini iletti. Memiş, lisans tamamlama, ek ödeme sistemindeki adaletsizlik, 3600 ek gösterge ve yıpranma payı hakkı başta olmak üzere sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Sağlıkta lisans tamamlamanın Sağlık-Sen’in kazanımı olduğunu belirten Genel Başkan Memiş, bu taleplerinin Cumhurbaşkanının oluruyla yasa ile elde edildiğini belirtti. Şimdiye kadar lisans tamamlama hakkından 120 bin sağlık çalışanının yaralandığını belirten Memiş, aynı durumda olan ancak 2014 sonrası ön lisans mezunu oldukları için bu haktan yararlanamayan 50 bin sağlık çalışanı için de düzenleme gerektiğini dile getirdi. 3600 ek gösterge konusuna da değinen Memiş, ek göstergede yapılacak artışın sağlık ve sosyal hizmet alanında tüm branşları kapsamasının hakkaniyet açısından önem arz ettiğini, ön lisans ve orta öğretim mezunu çalışanların ek göstergelerinde de düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.