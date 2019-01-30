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Sağlık Sen’den "Belki de Sonat’a Son Umut Sensin" kampanyası

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ve sendika üyeleri, ilik nakli bekleyen 14 yaşındaki Sonat ve diğer lösemi hastalarına umut olabilmek adına kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ve sendika üyeleri, ilik nakli bekleyen 14 yaşındaki Sonat ve diğer lösemi hastalarına umut olabilmek adına kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Sağlıkçılar Kızılay’da yoğunluk oluşturdu.
Antalya’da akut lenfoblastik lösemi hastalığıyla 4 yıldır savaşan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan’ın yaşama tutunabilmesi için gerekli olan iliğin bulunabilmesi adına Sağlık-Sen Antalya Şubesi "Belki de Sonat’a Son Umut Sensin" sloganıyla kök hücre kampanyası başlattı. Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi’ne gelen onlarca sendika üyesi gerekli formları doldurup, ilik örneği bağışında bulundu.

"Bin bağışçı"
Bağışın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Antalya Şube Sinan Kuluöztürk, ücret sendikacılığı yapmadıklarını belirterek, ellerinden geldikçe sosyal sorumluluk projeleri düzenlediklerini ve başlatılan kampanyalara destek verdiklerini söyledi. Bir insana can olmanın önemli olduğunu vurgulayan Kuluöztürk, "Sonat çocuğumuz başta olmak üzere diğer çocuklarımıza destek olmak adına üyelerimizle bağışta bulunduk. Kök hücre kampanyasını tüm üyelerimiz destekler ve bir canın kurtarılmasına vesile oluruz" diye konuştu.
Kuluöztürk, kök hücre kampanyasına en az bin üyelerinin destek vereceğini sözlerine ekledi.

"Umut oluruz"
Özlem Tütüncüoğlu, kızının internette gördüğü bir haberin ardından kök hücre bekleyen çocuklara yardımcı olabilmek adına bağışta bulunmaya karar verdiğini kaydetti. Hastalara umut olmak istediğini dile getiren Tütüncüoğlu, bir hayat kurtarabilirse kendisi için en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

"Bir hayat kurtarabiliriz"
Bağışta bulunan Ayhan Yılmaz, Sonat’ı kurtarmak için sendikalarının başlattığı kampanyaya destek verdiklerini söyledi.
Kan bağışında bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Sonat için geldik ama umarım tüm şifa bekleyen çocuklarımıza faydamız olur. Hayat kurtarabiliriz. Sadece kan vererek bir hayat kurtarabiliriz, bunun herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

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