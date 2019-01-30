Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk ve sendika üyeleri, ilik nakli bekleyen 14 yaşındaki Sonat ve diğer lösemi hastalarına umut olabilmek adına kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Sağlıkçılar Kızılay’da yoğunluk oluşturdu.

Antalya’da akut lenfoblastik lösemi hastalığıyla 4 yıldır savaşan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan’ın yaşama tutunabilmesi için gerekli olan iliğin bulunabilmesi adına Sağlık-Sen Antalya Şubesi "Belki de Sonat’a Son Umut Sensin" sloganıyla kök hücre kampanyası başlattı. Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi’ne gelen onlarca sendika üyesi gerekli formları doldurup, ilik örneği bağışında bulundu.

"Bin bağışçı"

Bağışın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Antalya Şube Sinan Kuluöztürk, ücret sendikacılığı yapmadıklarını belirterek, ellerinden geldikçe sosyal sorumluluk projeleri düzenlediklerini ve başlatılan kampanyalara destek verdiklerini söyledi. Bir insana can olmanın önemli olduğunu vurgulayan Kuluöztürk, "Sonat çocuğumuz başta olmak üzere diğer çocuklarımıza destek olmak adına üyelerimizle bağışta bulunduk. Kök hücre kampanyasını tüm üyelerimiz destekler ve bir canın kurtarılmasına vesile oluruz" diye konuştu.

Kuluöztürk, kök hücre kampanyasına en az bin üyelerinin destek vereceğini sözlerine ekledi.