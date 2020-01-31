HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık-Sen’den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaret

Sağlık-Sen’den evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 151 gündür oturma eyleminde olan aileleri ziyaret eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, ailelerin bu kararlı duruşlarının her zaman arkalarında olduklarını belirterek, evlat nöbetinde olan ailelere yılın anneleri plaketini taktim etti.Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve sendika üyeleriyle birlikte HDP Diyarbakır il binası önünde 151 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır’da HDP il binası önünde 151 gündür oturma eyleminde olan aileleri ziyaret eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, ailelerin bu kararlı duruşlarının her zaman arkalarında olduklarını belirterek, evlat nöbetinde olan ailelere yılın anneleri plaketini taktim etti.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ve sendika üyeleriyle birlikte HDP Diyarbakır il binası önünde 151 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve sorunlarını dinleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ailelerin bu kararlı duruşlarının her zaman arkalarında olduklarını söyledi.
Ailelerden Celil Begdaş, ziyaret sırasında Durmuş’a “HDP’lilerin gelip yanımıza PKK terör örgütü olduğunu söylesinler bizler buradan gideriz, ya da çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz” dedi.
Ailelerde Süleyman Aydın ise eylemlerinde kararlı oldukları belirterek, “HDP’lilerin Kürtleri temsil ettiklerini iddia ediyorlar. Bizlerde Kürdüz fakat burada bizleri görmemezlikten geliyorlar. Bizler eylemimizde kararlıyız çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Halkın demokrasi partisi halktan çocuklarını çalan bir parti olmaz”
Yapılan görüşmenin ardından Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş açıklamada bulundu. Durmuş, "Sesimizin ulaştığı herkes bunu bilsin ki burada bulunan annelerin tek dertleri yavrularının kaçırılması ve kendilerinden çalınmasıdır. Adını demokratik halk partisi koymuş olan bir parti, halkın demokrasi partisi halktan çocuklarını çalan bir parti olmaz ve kesinlikle bu milleti temsil etmiyor. Bu annelerin feryadına ses verilmeli, kulak verilmelidir ve anneler yavrularına kavuşturulmalıdır. Hiçbir ideoloji, hiçbir sistem annesini yavrusundan kopartacak bir sitem olamaz. Biz bu istemi lanetliyoruz ve bütün dünya bunu duysun istiyoruz. Annelerimiz çocukları çocuklarına kavuşuncaya kadar sonuna kadar yanlarındayız” diye konuştu.

“İnşallah bu mücadele amacına ulaşacaktır”
Yapılan konuşmanın ardından annelere yılın anneleri ödülünü takdim eden Durmuş, “Biz bu ödülü sendikamızın kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan’ın hatırına veriyoruz. O büyük dava insanıydı Türkiye’de gerçekten çalışanların ve insan haklarının savunucu olmuştur. Büyük liderimizin hatırına jüri özel ödülünü taktim ediyorum. İnşallah bu mücadele amacına ulaşacaktır ve anneler çocuklarına kavuşacaklardır” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından Durmuş ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Vali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versinVali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versin
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda uyuz salgını!

Polis okulunda uyuz salgını!

Zeytin bidonundan tarihi eser çıktı!

Zeytin bidonundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Zonguldak Valisi Bektaş: Allah bize akıl fikir versin

Vali son durumu anlatıp böyle dedi: Allah bize akıl fikir versin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.