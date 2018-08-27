Sağlık-Sen'den Gökhan Gönül tepkisi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Futbol Federasyonu, rakip oyuncuyu sedyeyle götürmeye çalışan sağlık görevlisine müdahale eden, onu tartaklayan her kim olursa olsun, sadece görevini yerine getirmeye çalışan sağlık personelinin dokunulmaz olduğunu ciddiyetle hatırlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Beşiktaş ile Antalyaspor arasında dün oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün bir sağlık görevlisine gösterdiği tepkiye değindi.
Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunan Memiş, "Futbol Federasyonu, rakip oyuncuyu sedyeyle götürmeye çalışan sağlık görevlisine müdahale eden, onu tartaklayan futbolcu Gökhan, Hakan, Ahmet, Mehmet, her kim olursa olsun, sadece görevini yerine getirmeye çalışan sağlık personelinin dokunulmaz olduğunu ciddiyetle hatırlatmalıdır." ifadelerini kullandı.
- "Bir an önce oyuncuyu kenara götürmesi için bir hamle yaptım"
Gökhan Gönül, maçın ardından kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine olayla ilgili şunları söylemişti:
"Tansiyonu yüksek bir maç, görüntüye bakınca sağlıkçıya vuruyormuşum gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Bir an önce oyuncuyu kenara götürmesi için bir hamle yaptım, vurmadım ama görüntülerde öyle gözüküyor. Sağlıkçı arkadaş da buralarda bir yerlerdedir, eğer 'Gökhan bana vurdu' derse benim adıma söylenen her şeyi kabul ediyorum. Hızlı bir şekilde iterken bir anda kendimi kontrol etmeyi başardım. Vuracak olsam dengesi bozulurdu."
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!
Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması
Adana'da intihar girişimini canlı yayınladılar
Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
3 metre uzunluğunda, kırmızı mor köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı
Bu nasıl değişim? Eski halini gören gözlerine inanamadı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum