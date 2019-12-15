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Sağlık-Sen’den İdil Jandarma Komutanlığına taziye ve geçmiş olsun ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı olay sonrası Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ve İdil ilçe temsilcileri, İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı olayın ardından Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin ile Haberli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bünyamin Yurt ile patlamada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ruhullah İnsan’ı ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı olay sonrası Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ve İdil ilçe temsilcileri, İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı olayın ardından Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin ile Haberli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bünyamin Yurt ile patlamada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ruhullah İnsan’ı ziyaret ederek başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette genel merkez yöneticileri ve Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş’ın taziye mesajını ileten Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, olayın ilk duyulması ile birlikte derin üzüntü yaşadıklarını söyledi. Anmal, “Huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan terör ve terör destekçileri bölgemizde kirli emellerine Mehmetçiklerimiz sayesinde asla ulaşamayacaktır. Hele hele bölgemizde yaşayan vatanına ve milletine bağlı vatandaşlarımızın da terör ve terör oluşumlarına karşı mücadeleleri var oldukça terör eylemlerinin kargaşalarından heveslenen ve rant sağlamaya çalışan terör seviciler de bu milleti kandıramayacaktır” dedi.
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin ise taziye ziyareti için gelen heyete teşekkür ederek, “Biz birlikte Türkiye’yiz. Bölgedeki kardeşlerimizin ve özellikle sağlıkçı kamu görevlilerinin yanımızda olduklarını görünce mutlu oluyoruz. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin” diye konuştu.
Heyette yer alan kadın üyeler İlçe Jandarma Komutanı Engin’e el işlemeli özel Türk bayrağı hediye etti. Kadın üyeler, Şırnak’ta şehit olan Esma ve Songüller’in bu topraklarda hatıraları var oldukça yeni Esmalar ve Songüller’in bu bayrağı dalgalandıracaklarını söylediler.

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