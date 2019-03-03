Sağlık-Sen’in yeni Genel Başkanı Semih Durmuş oldu

Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulunda Semih Durmuş genel başkan seçildi.

Ankara’da dün gerçekleştirilen Sağlık-Sen 6. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Metin Memiş ile Genel Başkan Vekili Semih Durmuş aday oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Semih Durmuş 170, Metin Memiş ise 134 oy aldı. Semih Durmuş’un genel başkan olarak seçildiği genel kurulda, mevcut Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Abdülaziz Aslan’la birlikte İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Durali Baki, Mersin Şube Başkanı Şemsettin Karadoğan, Kayseri Şube Başkanı M. Faruk Doğan ve Muğla Şube Başkanı Yusuf Dural tekrar genel başkan yardımcılıklarına seçildi.

Seçim öncesi delegelere ve salonu dolduran teşkilat mensuplarına seslenen Semih Durmuş, Genel Kurulun hep birlikte kök değerlerine yönelmenin, ortak iradeyle özlerine dönmenin, daha aksiyoner sendikal duruşla geleceğe yürümenin miladı olacağına inandığını söyledi. “Önümüzdeki dört yılda birliğimizi, birlikteliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiririz, kuvvetlendiririz. Ortak akılla karar verme hasletimizi geliştiririz. Çatışmanın değil dayanışmanın zemini güçlenir. Güzel ahlak, sendikanın ve sendikacılığın temeli kabul edilir. Sendikal mücadelemizin zemini genişletilir. Örgütlenme kapasitemiz de, toplu pazarlık maharetimiz de yükselir” diyen Durmuş, Sağlık-Sen’in kuruluş tarihinin müstekbirler karşısında dirayeti kuşananların, bedeli ne olursa olsun adaletten yana olanların destanı olduğunu kaydetti. Sağlık-Sen’i ve Sağlık-Senlileri rakiplerinden farklı kılanın ahde vefa olduğunu söyleyen Semih Durmuş, “Bu onurlu, erdemli ve soylu mücadeleyi başlatanlara selam olsun. Dava için akıl ve alın teri dökenlere selam olsun. Mücadeleye el, omuz ve yürek verenlere selam olsun. Kalemini, kelamını davaya hizmet mevzisine dönüştürenlere selam olsun. Memur-Sen’in kurucu iradesi, sendikacılığın aksiyoner erdemlisi, sendikal zeminin ahlaklı bilgesi Mehmet Akif İnan’dan Allah razı olsun. Sağlık-Sen çırasını tutuşturan kurucu Genel Başkanımız Ahmet Aksu’dan Allah razı olsun. Sendikamızı yetkiyle buluşturan Onursal Genel Başkanımız Mahmut Kaçar’dan Allah razı olsun. Görevi Mahmut Kaçar’dan devralan Metin Memiş’den, geçmişten bugüne genel merkezde, şubelerde, temsilciliklerde görev alan bütün Sağlık-Sen’lilerden de Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Hizmet kolunun en büyük sendikası olmanın ötesinde en dürüst ve en ahlaklı sendikası olmayı, bu sıfatlarla zirvede kalmayı önemsemeliyiz” diyen Durmuş, “Elbette güçlü olmalı ve güçlü ses çıkarmalıyız. Fakat güce ve yüksek sese değil; rızaya, adalete ve doğru söze dayanmalıyız. Kesinlikle böyle yapacağız ve bunu başaracağız. Sağlık-Sen’imizi kazanım sendikacılığının markası yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yola çıkarken sendikal mücadelelerini adlandırdıkları ‘Öze Dönüş Geleceğe Yürüyüş’ün bir kişinin, bir grubun, bir imtiyazın değil, tepeden tırnağa Sağlık-Sen teşkilatının yürüyüşü olduğunu söyleyen Semih Durmuş, “Kardeşlik ahlakıyla kuşanmış soylu ve kıymetli teşkilatım; baharın habercisi cemre büyük Sağlık-Sen ailesinin yüreğine de düşmüş, diriliş ve yükseliş süreci başlamıştır. Rabbim sizlerden razı olsun” dedi.

Genel Kurulda divan başkanlığına Halit Ortaköy, divan üyeliklerine ise Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçınyayla, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek, Memur-Sen Genel Merkez Avukatı Ahmet Günenç seçildi. Sağlık-Sen’in yeni yönetim kurulu şöyle:

“Genel Başkan Semih Durmuş, Genel Başkan Vekili Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat) İdris Baykan, Genel Başkan Yardımcısı (Mali) Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı (Basın-İletişim) Şemsettin Karadoğan, Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Yusuf Dural, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) Abdülaziz Arslan.”



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