Sağlık sigortaları diş implantı tedavisini karşılar mı? Tamamlayıcı sigorta ve SSK kapsamında diş implantı tedavisi var mı?

Sigortalar genellikle implant tedavisini karşılamamaktadır. Ancak sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde de sigortalar bu tarz tedavileri karşılanmamaktadır. Çünkü diş eksikliğinde implant yaptırma zorunluluğu diye bir şey yoktur. Neticede diş eksikliklerinde protezler, köprüler gibi daha hesaplı tedaviler de hastaya senelerce hizmet edebilmektedir.

Ancak SSK'nın karşılamadığı implant tedavileri kadar karşıladıkları da mevcuttur. Peki hangi implant tedavileri karşılanır?

Diş tedavilerinde sigorta; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedellerini karşılamaz.

Kemik içi implantların bedellerini karşılamaz.

Yukarıdaki maddeye istinaden; kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, kemikte aşırı doku kaybının mevcut olduğu durumlarda; üst ve alt çenede tek taraflı dişsizlik vakalarında; konjinetal diş eksikliği vakalarında; dudak, damak yarığı vb. durumlarda her bir çene için en fazla 4 adet implant olmak üzere gerçekleştirilecek tedavilerin ücreti SSK tarafından karşılanır.

Normal şartlarda 4 yılda bir yenilenmesi gereken hareketli ve sabit protezleri çeşitli sebepler dolayısıyla bu süreden önce yenilenmeye ihtiyaç duyulması halinde gerçekleştirilecek implant tedavisi SSK tarafından karşılanmaz.

18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler SSK tarafından ödenmez.

TAMALAYICI SAĞLIK SİGORTASI DİŞ İMPLANTINI KARŞILAR MI?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları, SSK'nın geçerli olmadığı özel hastanelerde hizmet alınmasını sağlamaktadır. Ancak diş implantları yapılan anlaşmalara dahil edilmez. Özel sigorta yaptırırken diş tedavisini ve diş implantını karşılaması için ek paketler satılmaktadır. Bu paketler farklı içeriklere sahiptir. Kişiler kendilerine uygun olan paketleri tercih ederek diş tedavisini kapsayan sigortaya sahip olabilirler.

Ancak implantın birçok avantajı vardır. Avantajın yanında da belirli bir maliyet getirir. Maliyetler göze alındığında diş implantı yaptırmak isteyenlere nasıl kolaylık sağlar? İşte bu sorunun yanıtı...