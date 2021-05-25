Sağlık sigortaları diş implantı tedavisini karşılar mı? Tamamlayıcı sigorta ve SSK kapsamında diş implantı tedavisi var mı?

Sigortalar genellikle implant tedavisini karşılamamaktadır. Ancak sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde de sigortalar bu tarz tedavileri karşılanmamaktadır. Çünkü diş eksikliğinde implant yaptırma zorunluluğu diye bir şey yoktur. Neticede diş eksikliklerinde protezler, köprüler gibi daha hesaplı tedaviler de hastaya senelerce hizmet edebilmektedir.
Ancak SSK'nın karşılamadığı implant tedavileri kadar karşıladıkları da mevcuttur. Peki hangi implant tedavileri karşılanır?
Tamamlayıcı sağlık sigortaları, SSK'nın geçerli olmadığı özel hastanelerde hizmet alınmasını sağlamaktadır. Ancak diş implantları yapılan anlaşmalara dahil edilmez. Özel sigorta yaptırırken diş tedavisini ve diş implantını karşılaması için ek paketler satılmaktadır. Bu paketler farklı içeriklere sahiptir. Kişiler kendilerine uygun olan paketleri tercih ederek diş tedavisini kapsayan sigortaya sahip olabilirler.
Ancak implantın birçok avantajı vardır. Avantajın yanında da belirli bir maliyet getirir. Maliyetler göze alındığında diş implantı yaptırmak isteyenlere nasıl kolaylık sağlar? İşte bu sorunun yanıtı...
İmplantın faydaları sayıldığında ise ilk akla gelenler şunlardır:
Peki implant tedavisinde başarı oranı nedir?
İmplantların başarı oranlarının, çenenin içine yerleştirildiği yere bağlı olarak değiştiği söylenebilir. Ancak genel olarak, implantlar % 98'- 99'a kadar başarı oranına sahiptir. Doğru bakım ile ömür boyu kullanabilir.
Rutin bir diş çekimi veya oral cerrahi işleminden geçecek kadar sağlıklı biri çoğunlukla diş implantı için uygun olarak düşünülebilir. Ancak implant tedavisinin uygulanabilmesi için yeterli kemik ve sağlıklı diş etlerine sahip olmak gerekmektedir. Ağır sigara kullanımı, diyabet veya kalp rahatsızlıkları, baş / boyun bölgesine yapılmış olan radyasyon tedavileri ise implant uygulanması için hasta bazında, bireysel olarak değerlendirilmelidir.
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