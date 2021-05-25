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Sağlık sigortaları diş implantı tedavisini karşılar mı? Tamamlayıcı sigorta ve SSK kapsamında diş implantı tedavisi var mı?

25.05.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş hastalıklarında sigortanın karşıladığı tedaviler kadar karşılamadıkları da mevcut. Sigortalar, kişinin sağlığı açısından mutlaka yapılması gereken, lüks olarak değerlendirilmeyen her tedaviyi karşılıyor. Peki SSK implant tedavisini karşılıyor mu? İşte implant tedavisinde sigortaların kapsamları...

Sigortalar genellikle implant tedavisini karşılamamaktadır. Ancak sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde de sigortalar bu tarz tedavileri karşılanmamaktadır. Çünkü diş eksikliğinde implant yaptırma zorunluluğu diye bir şey yoktur. Neticede diş eksikliklerinde protezler, köprüler gibi daha hesaplı tedaviler de hastaya senelerce hizmet edebilmektedir.

Ancak SSK'nın karşılamadığı implant tedavileri kadar karşıladıkları da mevcuttur. Peki hangi implant tedavileri karşılanır?

  • Diş tedavilerinde sigorta; altın, platin, paladyum+platin, irrudyum+platin, iropal gibi kıymetli madenler ile argenco 23, bego gold EWL ve polliag-M gibi bileşiminde kıymetli maden bulunan maddelerin bedellerini karşılamaz.
  • Kemik içi implantların bedellerini karşılamaz.
  • Yukarıdaki maddeye istinaden; kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, kemikte aşırı doku kaybının mevcut olduğu durumlarda; üst ve alt çenede tek taraflı dişsizlik vakalarında; konjinetal diş eksikliği vakalarında; dudak, damak yarığı vb. durumlarda her bir çene için en fazla 4 adet implant olmak üzere gerçekleştirilecek tedavilerin ücreti SSK tarafından karşılanır.
  • Normal şartlarda 4 yılda bir yenilenmesi gereken hareketli ve sabit protezleri çeşitli sebepler dolayısıyla bu süreden önce yenilenmeye ihtiyaç duyulması halinde gerçekleştirilecek implant tedavisi SSK tarafından karşılanmaz.
  • 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler SSK tarafından ödenmez.

TAMALAYICI SAĞLIK SİGORTASI DİŞ İMPLANTINI KARŞILAR MI?

Tamamlayıcı sağlık sigortaları, SSK'nın geçerli olmadığı özel hastanelerde hizmet alınmasını sağlamaktadır. Ancak diş implantları yapılan anlaşmalara dahil edilmez. Özel sigorta yaptırırken diş tedavisini ve diş implantını karşılaması için ek paketler satılmaktadır. Bu paketler farklı içeriklere sahiptir. Kişiler kendilerine uygun olan paketleri tercih ederek diş tedavisini kapsayan sigortaya sahip olabilirler.

Ancak implantın birçok avantajı vardır. Avantajın yanında da belirli bir maliyet getirir. Maliyetler göze alındığında diş implantı yaptırmak isteyenlere nasıl kolaylık sağlar? İşte bu sorunun yanıtı...

İMPLANTIN FAYDALARI NELERDİR?

İmplantın faydaları sayıldığında ise ilk akla gelenler şunlardır:

  • Gerçekçi görünüm
  • Akıcı konuşma
  • Sağlam diş kökü
  • Yemek yeme kolaylığı
  • Özgüven
  • Ağız sağlığı
  • Dayanıklılık

BAŞARI ORANI %100'E YAKIN

Peki implant tedavisinde başarı oranı nedir?

İmplantların başarı oranlarının, çenenin içine yerleştirildiği yere bağlı olarak değiştiği söylenebilir. Ancak genel olarak, implantlar % 98'- 99'a kadar başarı oranına sahiptir. Doğru bakım ile ömür boyu kullanabilir.

İMPLANTLAR KİMLERE UYGUNDUR?

Rutin bir diş çekimi veya oral cerrahi işleminden geçecek kadar sağlıklı biri çoğunlukla diş implantı için uygun olarak düşünülebilir. Ancak implant tedavisinin uygulanabilmesi için yeterli kemik ve sağlıklı diş etlerine sahip olmak gerekmektedir. Ağır sigara kullanımı, diyabet veya kalp rahatsızlıkları, baş / boyun bölgesine yapılmış olan radyasyon tedavileri ise implant uygulanması için hasta bazında, bireysel olarak değerlendirilmelidir.


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