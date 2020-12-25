"Sağlık sigortası prim borcunuz var" diye dolandırıcılığa 5 yıl hapis

Samsun’da "Sağlık sigortası yaptırmışsınız, prim borcunuz var" diye telefon açarak kandırdığı şahsın parasını alan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 2 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun’da ikamet eden Ümit Y.’yi telefonla arayan Kadir G., sağlık sektöründen aradığını belirterek, "Sigorta yaptırmışsınız. Elimizde ses kayıtlarınız var. 2 bin 300 lira prim borcunuz var. Ödemezseniz 7 bin lira olacak. Hemen 375 lira öderseniz, bu borcunuz silinecek" diye kandırarak 375 lira para havale yaptırıp dolandırdı. Ümit Y. dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kadir G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Kadir G. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis, 2 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

