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Sağlık sorunları yaşamıştı! Şarkıcı Gülay İstanbul'u terk etti!

19.07.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay, uzun süredir mücadele ettiği rahim ve böbrek kanserini atlatmıştı. Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Gülay İstanbul'u terk edip Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Gülay geçtiğimiz yıl vasiyetini açıklayarak gündeme gelmişti.

Sağlık sorunları yaşamıştı! Şarkıcı Gülay İstanbul'u terk etti!

Cesaretin Var mı Aşka şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Gülay, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 'Cesaretin Var Mı Aşka?', 'İstanbul Ağlıyor', 'Mucize' ve 'Aşk' gibi sevilen şarkıların sahibi olan Gülay iki kez kanserle mücadelesini kazanmıştı. Bir dönem de çoklu organ yetmezliği tedavisi de gören Gülay Sezer, son olarak rahim kanserine yakalanmıştı.

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan ünlü şarkıcı İstanbul'u terk etmeye karar verdi. Snob Magazin'den Arif Hür'un haberine göre; Gülay, İstanbul'u terk edip Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti.

Arif Hür'ün yazısında "Ece Uslu, İclal Aydın ve Hakan Meriçliler gibi tanınmış isimlerin ardından bir sanatçı daha İstanbul'u terk edip yazlık bölgeye yerleşme kararı aldı. Buğulu sesiyle onlarca hit olmuş şarkının altına imzasını atan Gülay, İstanbul'u terk edip Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşmiş. İstanbul'daki gürültü kirliği, betonlaşma ve yüzeysel olan ilişkilerden bunalan Gülay, çareyi Köyceğiz'e yerleşmekte bulmuş.

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Köyceğiz'de tarım ile ilgilenmeyi de düşünen sanatçı, toprağa tohum ekimi yapıp sağlığı açısından organik sebzelerle beslenmeyi ön planda tutacak. Gülay'ın müzikal çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğini de belirtmek isterim..." dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Üç kez kanseri yenen şarkıcı Gülay Sezer, geçtiğimiz aylarda vasiyetini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, bir mezar istemediğini ve vücudunun bir devlet üniversitesine bağışlanmasını istediğini dile getirmişti.


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