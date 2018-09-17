Dermatoloji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Başak Kandi tarafından başlatılan "Kadın Sohbetleri" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yurt genelinde çeşitli illerde düzenlenecek toplantılarla, hakkında en sık sorular sorulan sağlık sorunlarına ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Model ve sunucu Gizem Özdilli'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Kadın Sohbetleri'nin ilki 30 Eylül Pazar günü Malatya'da yapılacak.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kandi, sosyal medya üzerinden kendisine gelen yardım çağrılarını cevaplandırmak için böyle bir projeyi hayata geçirmek istediğini belirterek, " 'Gelemeyen hastanın ayağına ben giderim' diyerek yola çıktım. Özellikle Anadolu'dan gelen taleplere cevap verebilmek, doğru bilgilendirmeyi yapabilmek amacıyla hiçbir sponsor kabul etmeden kendi imkanlarımla bu projeyi hazırladım." dedi.

Proje kapsamında düzenlenecek programlarda enfeksiyonlar, cilt ve alerji hastalıkları başta olmak üzere saç ve tırnak hastalıkları gibi konularda merak edilen soruları yanıtlayacağını ifade eden Kandi, sağlığın yanı sıra güzellik ve bakım üzerine de bilgilendirmeler yapacağını söyledi.