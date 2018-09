Dermatolojik ve alerjik hastalıkların her zaman için çok dikkat çeken hastalıklar olduğunu aktaran Kandi, şunları kaydetti:

"Özellikle cilt sağlığı konusunda tüm şehirlerden sosyal medya aracılığıyla çok yoğun talep ve soru alıyorum. Bu yoğunluğa cevap vermek için her bölgede bir şehir seçerek, kadınlarla yüz yüze söyleşi planladım. İlk şehrimiz kendi memleketim Malatya olacak ve ardından sırayla her bölgeden bir şehir belirleyerek her ay bir program yapacağım."