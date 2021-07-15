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  4. Sağlık sorunu bir haftadır devam ediyor! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan ilk fotoğraf

Sağlık sorunu bir haftadır devam ediyor! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan ilk fotoğraf

15.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hıçkırık tutması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bolsonaro'nun hıçkırığının bir haftadır devam ettiği öğrenildi.

Sağlık sorunu bir haftadır devam ediyor! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan ilk fotoğraf

Brezilya'da yayın yapan G1'de yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kendisini hıçkırık tutmasının sebebinin araştırılması için gerekli testlerin yapılması adına başkent Brasilia'daki Silahlı Kuvvetler Hastanesi'ne gittiği duyuruldu.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Bolsonaro'nun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, doktor tavsiyesi üzerine devlet başkanının hastane zorunluluğu bulunmamak şartıyla 24 ila 48 saat arasında gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Ayrıca Bolsonaro'nun, sabah toplantılarını iptal ettiği öğrenildi. Brezilya basınında dün, Bolsonaro'nun bir haftadır devam eden hıçkırık nedeniyle şikayet ettiğine yönelik haberler yer almış, Bolsonaro, bu durumun bir diş ameliyatı sebebiyle kullandığı ilaçlarla ilişkili olduğunu söylemişti.

Öte yandan Bolsonaro'nun koronavirüsü dikkate almadığı da sık sık basında yer almış, geçen yaz virüse yakalandığı bildirilmişti. Devlet başkanı 2018'de de bıçaklanmış ve bağırsaklarından yaralanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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