Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10 milyar dolar

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık turizminde son 10 yılda ciddi bir ivme yakaladık ancak sağlık hizmetlerinde geldiğimiz seviye düşünüldüğünde, potansiyelimizin çok altındayız. Kapasitemizi tam olarak ortaya koyarak gelirlerimizi katbekat artırmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Bakan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık stratejileri içinde sağlık turizminin önemli bir yer tuttuğunu belirterek bu kapsamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'de sunulan sağlık hizmetinin hem uygun fiyatlı hem de son derece kaliteli olduğunu ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık turizminde son on yılda ciddi bir ivme yakaladık ama sağlık hizmetlerinde geldiğimiz nokta düşünüldüğünde potansiyelimizin çok altındayız. Sağlık turizminde gelirimiz yılda bir buçuk milyar doları bulmuyor. Halbuki biz kapasitemizi tam olarak ortaya koyarak sağlık turizmi gelirlerimizi katbekat artırmayı hedefliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla 5 yıl içinde 10 milyar dolar gelire ulaşacağımıza inanıyorum."