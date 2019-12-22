Sağlık Turizminde Öne Çıkan Ülke: Vietnam

Turistler normalde Vietnam’ın sömürge döneminden kalma mimarisi ve denizini görmek için bu ülkeye gidiyor. Şimdilerde ise bazıları Vietnam’ın klinik ve hastanelerine akın ediyor. Vietnam Asya’nın yükselen sağlık turizminin bir parçası haline gelmiş durumda. Vietnamlı yetkililer, 2010-2018 arasındaki sağlık turisti sayısının 3 katına çıkmasını umuyor. Bunda en önemli etkenler dişçiler ve estetik cerrahi. Uzmanlar, Vietnam’daki siyasi istikrarın, tedavinin uygun maliyetinin ve bazı çeşit ilaçların yüksek kalitede olmasının ülkenin sağlık turizminin gelişmesinde önemli etkenler olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, sağlık hizmetlerinin Tayland ya da Sinagapur’dan daha ucuz olduğuna dikkat çekiyor ve özellikle estetik cerrahi konusunda gelenlerin sayısının sağlık turizminde en büyük bölümü oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, 800 binden fazla yabancının tıbbi teknikler ve tedavi için Vietnam’a geldiğini belirtiyor. Bu da ülkeye 1 milyar dolardan fazla gelir sağladı. Ülkenin sağlık sektörü de her yıl yüzde 18’den yüzde 20’ye kadar büyüdü.

Tayland’da geçen yıl sağlık turizminden 860 milyon dolar elde edildi. Bu 2017’ye göre yüzde 14’lük bir artış anlamına geliyor. Singapur sağlık sektörü ise 2017’de y,zde 10 büyüyerek 737 milyon dolar gelir elde etti. Güneydoğu Asya ülkesinde özel hastanelerin gelirinin en az 3/1’I sağlık turizminden geliyor. 2017’de de Asya Pasifik dünyanın en büyük salık turizm piyasasıydı. 2011-2018 arasında Vietnam’a gelen yabancı turist sayısı 5 milyondan 15 milyona yükseldi. Yaklaşık 3 milyon Çinli turistin Ocak-Temmuz arasında Vietnam’ı ziyaret ettiği belirtiliyor. Güney Koreli turist sayısı da yüzde 22 artarak 2.4 milyona yükseldi. Ülke turizminde en üst sırada Çin ve Güney Kore var. Phu Quoc ve Da Nang gibi kıyı kesimlerdeki turistik bölgelerde tesisleri sağlık turizmine entegre etmek için çabalar var. Diş konusunda Avustralyalılar, estetik cerrahi de Güney Koreliler ülkeye akın ediyor. Diş masrafı Kuzey Amerika’yla kıyaslandığında 10/1. Doktorların kalitesi de yavaşça da olsa artıyor.