Sağlık turizminde tersine akım

Beş yıldır şeker hastası olan bir Alman, Samsun’da olduğu tip 2 şeker hastalığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Beş yıldır şeker hastalığıyla mücadele eden Almanya’da yaşayan 40 yaşındaki Sead Corovic, şifayı Samsun’da bir Türk doktorun elinde buldu. Şeker hastalığı döneminde insülin ve ilaç almasına rağmen kan şekeri değeri yüksek olan hasta yaklaşık 6 ay önce Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muzaffer Al’a başvurdu. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Corovic’e laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yapıldı ve sağlığına kavuştu.

“Hastamızı sağlıklı ve mutlu şekilde ülkesine gönderdik”

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Al, hastanın 5 yıldır şeker hastası olduğunu belirterek, “İnsülin ve ilaç almasına rağmen kan şekerleri yüksek seyrediyordu. Yaklaşık 6 ay önce kendisine laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yaptık. İnsülin ve ilaçlarını bırakmış olarak taburcu ettik. Ameliyattan sonra 6. ayda kontrole geldi. 6 ay kontrol sonuçları normal değerlerinde olan hastamızı sağlıklı ve mutlu şekilde ülkesine gönderdik” dedi.