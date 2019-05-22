HABER

Sağlık turizminde Türkiye ilk 5 te

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.05.2019 11:22 | Son Güncelleme

Dünyada sağlık turizminin son 10 yılda hızla geliştiğini belirten Dr.

Sağlık turizminde Türkiye ilk 5 te

Dünyada sağlık turizminin son 10 yılda hızla geliştiğini belirten Dr. Burak Kapılı, “Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmıştır” dedi.
Turizm sektörünün 12 aya yayılma ve istihdam oluşturma hususunda çok önemli bir hizmet sektörü olduğunu ifade eden Dr. Burak Kapılı, “Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir” diye konuştu.
Ülkemizde sağlık turizmi önümüzdeki yıllarda gözde bir hale geleceğini vurgulayan Dr. Burak Kapılı, “Devlet destekli yapılanmaların yanında özel sektörde bu amaçla hazırlıklarını yapmaya başladı. Ülkemize en çok Avrupa ve Arap ülkelerinden hastalar gelmektedir. Ancak bu akış esnasında ortaya yeni bir sorun daha çıkmaktadır; "dil" Bu yüzden büyük hastanelerin çoğu artık bünyesine sadece ingilizce değil, Arapça, Flemenkçe, Almanca bilen personel ve hekimler istihdam etmektedir” şeklinde konuştu.
Dentapol Kliniği Baş Hekimi Dr. Burak Kapılı "Yurt dışından gelen hastalarımıza daha nitelikli hizmet vererek ülkemize faydalı olmak konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sağlık turizminde her şey; Sağlık Bakanlığı ve diğer uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akreditasyon belgesi alarak başlıyor. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra biz de artık kliniğimizde sadece tek yabancı dil bilen personel değil, İngilizce, Arapça, Almanca bilen Hekimler istihdam etmeye başladık." şeklinde konuştu.

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendiGenç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi
Manisalılar akupunktur ile zayıflayacakManisalılar akupunktur ile zayıflayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Bipolar bozukluk nedir, belirtileri nelerdir? Bipolar bozukluk ne zaman ortaya çıkar, tedavi seçenekleri nelerdir?

En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.