Sağlık ve formda kalmak için ekmek seçimine dikkat!

Fırından yeni çıkmış tazecik, sıcacık bir ekmeğin hem kokusunu duymanın hem de tadını almanın mutlulukla yakından ilgisi olduğunu düşünsek de ne yazık ki her ekmek türü lezzetli olduğu kadar sağlıklı olmayabilir. Diğer yandan, Diyet kararları verildiğinde listeden ilk silinen ekmeğin, doğru seçim yapıp doğru miktarda tüketmenin forma girmek isteyenlerde lifli yapısı sayesinde zararındansa olumlu desteğinin daha çok olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

Bu durumda tüketeceğimiz ekmeğin türünün çok önemli olduğu bir gerçek.

Elbette kalorisi fazla, besleyici değeri düşük klasik beyaz unlu ekmek yerine içinde vitamin ve minerallerin ilavesiyle kaloriyi arttırmadan daha zengin hale getirilmiş ekmeği tercih etmek yerinde olacaktır.

Fakat Fırında raflara dizilmiş çeşit çeşit tahıllı ekmekler arasından hangisini seçeceğiniz konusu sizin de kafanızı karıştırıyorsa, gelin hangi ekmeğin ne faydası var, inceleyelim.

Tam Buğday Ekmeği

En sağlıklı ekmek türleri arasında birinci sırada sayabileceğimiz tam buğday ekmeği, pek çok vitamin ve mineralin birleşiminden oluşur. Rafine edilmemiş bir ekmek türü olan tam buğday ekmeği çok miktarda buğday özü içerdiği için de tokluk hissi sağlar, böylece diyetlerin vazgeçilmezidir. Kalori bakımından da tam buğday ekmeği beyaz ekmeğe oranla daha az kalori içerdiği için formda kalmak isteyenler için idealdir.

Ekşi mayalı, Tam Buğday Ekmeği

Ekşi hamur,maya ve bakteri temelli bir fermantasyon süreciyle yapılır.Bu nedenle Ekşi mayalı ekmek, bağırsak sağlığını ve sindirimi destekleyen probiyotiklerden ve bu yararlı bakterileri besleyen prebiyotiklerden zengindir. Ayrıca ekşi mayadaki yararlı bakterilerin nişastanın sindirilme oranını azaltmaya yardımcı olması nedeniyle ekşi mayalı ekmeğin daha düşük glisemik indekse sahip olduğu düşünülmektedir.

Önemli bir uyarı! Ekşi mayalı ekmekler hem tam buğday unundan hem de beyaz undan yapılabilir. Bu noktada tam buğday unundan yapılan ekşi mayalı ekmekleri tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır.

Kepek Ekmek:

Öncelikle kepek ekmek, diyet listelerinde beyaz ekmeğe alternatif olarak önerildiği için pek çok kişi daha az kaloriye sahip olduğunu düşünse de bu iki ekmeğin kalorileri neredeyse eşittir. Ancak kepek ekmeğin önerilmesinin temel nedeni, bağırsak sisteminin hareketlerini arttırmasıdır. Böylelikle dolaylı yoldan kilo vermeye destek olur. Kepek ekmeğinin öne çıkan bir diğer faydası da kadınlarda meme ve rahim kanserini önlemede yardımcı olmasıdır.Uzun süre tüketilmesi durumunda ise demir emilimini azaltması nedeniyle kansızlığa yol açma olasılığı vardır.

Çavdar Ekmeği:

En sağlıklı ekmek türlerinden biri olan çavdar ekmeği, özellikle sabah kahvaltılarında tüketildiğinde bize ekstra lif ve enerji sağlar.

Böylece güne daha zinde başlamamıza destektir. B vitamini ve demir gibi besinler yönünden zengin olan çavdar ekmeğini beslenme listemize çekinmeden dahil edebiliriz.

Yulaflı ekmek:

Önemli lif kaynaklarından biri olan yulaf, tokluk hissini maksimum seviyeye çıkardığı ve glisemik indeksi düşük bir besin olduğu için Yulaflı Ekmek sıkça tercih edilen bir ekmek türüdür. Ayrıca içerdiği beta-glukan sayesinde kolesterol seviyesini düşürme etkisi vardır ve kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Demir ve çinko bakımından da zengindir.

Ruşeymli Ekmek:

Buğdayda çimlenerek yeni bitkiyi meydana getirecek olan genetik kodların saklandığı kısım ruşeym tabakasıdır. Gıda değeri çok yüksek olan bu madde,aslında buğdayın özü ve en değerli kısmıdır. Ancak un fabrikaları bu tabakayı undan ayırarak hayvan yemi olarak kullanmaktadırlar. Bunun nedeni, unla birlikte öğütülen ruşeymin, en fazla 2-3 gün sonra acılaşarak unun tadını bozmasıdır. Yani ruşeymli un hemen kullanılmak zorundadır, stoklanamaz.

Uygun koşullarda hazırlanmış ve tüketilmiş Ruşeymli Ekmek bu özellikleriyle en kıymetli ekmek türlerindendir.

Gıdalarımızı ve sağlığımızı ilgilendiren her konuda olduğu gibi Ekmek satın alırken de güvenilir yerleri tercih etmek gerekmektedir. Aksi halde sağlıklı olduğu algısını yaratmak için ‘’tam buğday’’ “Tam tahıl” vb şekilde etiketlenen ekmekler, önemli miktarlarda rafine un içerebilirler.



