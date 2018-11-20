Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Sa\u011fl\u0131k ve G\u0131da Politikalar\u0131 Kurulu toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k etti.\n\u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 2 saat 10 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERBakmak bile cesaret ister! Bir saniye sonras\u0131...\u015ei\u015fli'de elektrik sobas\u0131 k\u0131sa devre yapt\u0131; iki daire alev alev yand\u0131D\u00fc\u015fen u\u00e7a\u011f\u0131n enkaz\u0131 bulundu; Pilot ve \u00f6\u011frencisinden ac\u0131 haber (6)
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