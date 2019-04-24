Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Sa\u011fl\u0131k ve G\u0131da Politikalar\u0131 Kurulu toplant\u0131s\u0131na ba\u015fkanl\u0131k etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 1 saat 40 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiTekirda\u011f'da deniz turuncuya b\u00fcr\u00fcnd\u00fcBursal\u0131 eski belediye ba\u015fkan\u0131na Dubai'de 6 saatlik g\u00f6zalt\u0131
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