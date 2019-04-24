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Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısı, 1 saat 40 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 40 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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